Дзюба в шутку вызвался стать тренером «Спартака»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба заявил, что готов вернуться в московский «Спартак» в качестве тренера. Об этом футболист рассказал журналистам.

Контракт 37-летнего форварда с «Акроном» действует до лета 2026 года. При этом спортсмен не исключил, что в будущем может снова оказаться в клубе, где начинал профессиональную карьеру.

«Я готов вернуться [в «Спартак»]. В какой позиции вернулся бы — игрок или тренер? Время покажет», — сказал Дзюба после матча 20-го тура РПЛ, в котором его команда на выезде уступила красно-белым со счётом 3:4.

Футболист является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. За карьеру он выступал за ряд клубов РПЛ и зарубежную команду. Помимо «Спартака», нападающий играл за «Зенит», «Томь», «Ростов», «Арсенал» из Тулы и «Локомотив». Также он выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор». С «Зенитом» Дзюба четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза — Суперкубок России.