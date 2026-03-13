Лотерея, любовь или полный крах: подробный гороскоп на весну 2026 от астролога Бориса Зака
С наступлением весны и оживлением природы многие люди связывают надежды на позитивные перемены. Для каких знаков зодиака весна благоприятна для изменений, а кто может столкнуться с некоторыми трудностями, Life.ru рассказал астролог, таролог и нумеролог Борис Зак.
Каким знакам Зодиака повезёт весной 2026 — полный гороскоп. Обложка © Gemini Nano Banana
Почему март — трудный месяц для всех
По словам астролога, март 2026 года — в целом не очень благоприятный месяц для перемен для всех знаков зодиака.
«Практически весь март мы будем находиться под влиянием ретроградного Меркурия, который не благоволит новым начинаниям и активным действиям. Более того, Меркурий находится в Рыбах, что привносит затуманенность в наши мыслительные процессы и, как следствие, приводит к ошибкам в мыслях, речи, документах. В этот период нас обмануть легче всего», — сказал Зак.
Он рекомендует всем без исключения первый месяц весны провести спокойно и не пытаться форсировать события.
В апреле и мае, по словам астролога, будет складываться более благоприятная обстановка.
Прогноз и советы от астролога на весну для каждого знака Зодиака
Овен
Овны этой весной получат шанс поправить финансы. Фото © Life.ru
Овны в апреле получат возможность поправить своё финансовое положение.
«Овнов в апреле ждут финансовые успехи — откроются возможности для увеличения личного капитала», — отметил спикер.
Телец
Тельцы в мае могут улучшить благосостояние. Фото © Life.ru
Благоприятным для улучшения материального положения для Тельцов станет май.
«У них откроются сразу несколько каналов увеличения капитала», — подчеркнул Борис Зак.
Близнецы
Близнецам весной повезёт в финансах. Фото © Life.ru
Для Близнецов благоприятный период с точки зрения финансов продлится и вовсе до середины лета.
«Основными источниками дохода для них являются семья, недвижимость и выигрыши в лотерею», — заметил Зак.
Рак
Раков предупредили о рисках на работе. Фото © Life.ru
Непросто этой весной придётся Ракам, которые могут столкнуться с трудностями и давлением на работе.
«Им решительность и даже воинственные качества потребуются на работе. Без них Раков весной могут «съесть живьём»», — пояснил Зак.
Лев
Львам весной следует постараться. Фото © Life.ru
Львы получат шанс продвинуться по карьерной лестнице, но для этого придётся постараться.
«Львам май открывает возможность улучшить своё положение на работе. Но для этого придётся много общаться и некоторым отправиться в краткосрочные командировки», — сказал астролог.
Дева
Девам этой весной придётся труднее всех. Фото © Life.ru
Тяжелее остальных эта весна, по словам астролога, сложится для Дев.
«Апрель и май — не самый благоприятный период для большинства Дев. У них повышается количество кризисных ситуаций, которые придётся оперативно решать. И чтобы эффективно «тушить пожары», им нужно максимально проявить свои аналитические навыки. С наскока решить большинство проблем не получится», — пояснил эксперт.
Весы
Весов весной могут ожидать некоторые трудности. Фото © Life.ru
Весы могут столкнуться со сложностями как на работе, так и в личной жизни.
«Непросто будет весной Весам в сфере деловых и личных отношений. Но это больше связано с тем, что Весы сами по себе нерешительные, а апрель-май потребуют от них как раз решительности и инициативности в построении отношений», — отметил Зак.
Скорпион
Скорпионам советуют налаживать связи. Фото © Life.ru
А вот Стрельцам рекомендуется активизироваться для установления полезных знакомств.
«Скорпионы в апреле получат возможность наладить перспективные связи как в деловой, так и в личной сферах», — сказал астролог.
Стрелец
Стрельцов ожидает динамичная весна. Фото © Life.ru
Не успеют заскучать этой весной Стрельцы, им просто будет не до этого.
«В мае у Стрельцов будет выбор из нескольких партнёров и в личной, и в деловой жизни», — отметил спикер.
Козерог
Козероги смогут вкусить весну этого года. Фото © Life.ru
По-настоящему насладиться наступлением весны смогут Козероги.
«Козероги в апреле смогут насладиться чувственными сексуальными удовольствиями. Причём это будет не разовая акция, а довольно длительный период наслаждений», — пояснил астролог.
Водолей
Водолеям рекомендуют действовать. Фото © Life.ru
Водолеям, которые рассматривают возможность открыть своё дело, астролог рекомендует начать действовать.
«Пространство возможностей для запуска своего бизнеса откроется в мае у Водолеев. И тут стоит смотреть на предприятия, связанные с новыми технологиями, искусственным интеллектом и ноу-хау. «Скучные» бизнесы Водолеям сейчас открывать не стоит», — подчеркнул Зак.
Рыбы
Рыбам весной 2026 повезёт в любви. Фото © Life.ru
Рыбам, которые не встретили свою вторую половинку, может повезти этой весной.
«Одиноким Рыбам в апреле звёзды рекомендуют искать вторую половинку среди друзей и соседей. А в мае с будущим возлюбленным могут познакомить родственники», — сказал астролог.