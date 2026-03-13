Лотерея, любовь или полный крах: подробный гороскоп на весну 2026 от астролога Бориса Зака Оглавление Почему март — трудный месяц для всех Прогноз и советы от астролога на весну для каждого знака Зодиака Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы С наступлением весны и оживлением природы многие люди связывают надежды на позитивные перемены. Для каких знаков зодиака весна благоприятна для изменений, а кто может столкнуться с некоторыми трудностями, Life.ru рассказал астролог, таролог и нумеролог Борис Зак. 12 марта, 22:15 Каким знакам Зодиака повезёт весной 2026 — полный гороскоп. Обложка © Gemini Nano Banana

Почему март — трудный месяц для всех

По словам астролога, март 2026 года — в целом не очень благоприятный месяц для перемен для всех знаков зодиака.

«Практически весь март мы будем находиться под влиянием ретроградного Меркурия, который не благоволит новым начинаниям и активным действиям. Более того, Меркурий находится в Рыбах, что привносит затуманенность в наши мыслительные процессы и, как следствие, приводит к ошибкам в мыслях, речи, документах. В этот период нас обмануть легче всего», — сказал Зак.

Он рекомендует всем без исключения первый месяц весны провести спокойно и не пытаться форсировать события.

В апреле и мае, по словам астролога, будет складываться более благоприятная обстановка.

Прогноз и советы от астролога на весну для каждого знака Зодиака

Овен

Овны в апреле получат возможность поправить своё финансовое положение.

«Овнов в апреле ждут финансовые успехи — откроются возможности для увеличения личного капитала», — отметил спикер.

Телец

Благоприятным для улучшения материального положения для Тельцов станет май.

«У них откроются сразу несколько каналов увеличения капитала», — подчеркнул Борис Зак.

Близнецы

Для Близнецов благоприятный период с точки зрения финансов продлится и вовсе до середины лета.

«Основными источниками дохода для них являются семья, недвижимость и выигрыши в лотерею», — заметил Зак.

Рак

Непросто этой весной придётся Ракам, которые могут столкнуться с трудностями и давлением на работе.

«Им решительность и даже воинственные качества потребуются на работе. Без них Раков весной могут «съесть живьём»», — пояснил Зак.

Лев

Львы получат шанс продвинуться по карьерной лестнице, но для этого придётся постараться.

«Львам май открывает возможность улучшить своё положение на работе. Но для этого придётся много общаться и некоторым отправиться в краткосрочные командировки», — сказал астролог.

Дева

Тяжелее остальных эта весна, по словам астролога, сложится для Дев.

«Апрель и май — не самый благоприятный период для большинства Дев. У них повышается количество кризисных ситуаций, которые придётся оперативно решать. И чтобы эффективно «тушить пожары», им нужно максимально проявить свои аналитические навыки. С наскока решить большинство проблем не получится», — пояснил эксперт.

Весы

Весы могут столкнуться со сложностями как на работе, так и в личной жизни.

«Непросто будет весной Весам в сфере деловых и личных отношений. Но это больше связано с тем, что Весы сами по себе нерешительные, а апрель-май потребуют от них как раз решительности и инициативности в построении отношений», — отметил Зак.

Скорпион

А вот Стрельцам рекомендуется активизироваться для установления полезных знакомств.

«Скорпионы в апреле получат возможность наладить перспективные связи как в деловой, так и в личной сферах», — сказал астролог.

Стрелец

Не успеют заскучать этой весной Стрельцы, им просто будет не до этого.

«В мае у Стрельцов будет выбор из нескольких партнёров и в личной, и в деловой жизни», — отметил спикер.

Козерог

По-настоящему насладиться наступлением весны смогут Козероги.

«Козероги в апреле смогут насладиться чувственными сексуальными удовольствиями. Причём это будет не разовая акция, а довольно длительный период наслаждений», — пояснил астролог.

Водолей

Водолеям, которые рассматривают возможность открыть своё дело, астролог рекомендует начать действовать.

«Пространство возможностей для запуска своего бизнеса откроется в мае у Водолеев. И тут стоит смотреть на предприятия, связанные с новыми технологиями, искусственным интеллектом и ноу-хау. «Скучные» бизнесы Водолеям сейчас открывать не стоит», — подчеркнул Зак.

Рыбы

Рыбам, которые не встретили свою вторую половинку, может повезти этой весной.

«Одиноким Рыбам в апреле звёзды рекомендуют искать вторую половинку среди друзей и соседей. А в мае с будущим возлюбленным могут познакомить родственники», — сказал астролог.

