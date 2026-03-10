Schiaparelli заподозрили в краже сумок на куриных ножках у российского дизайнера

Россиянка обвинила французский бренд «Скиапарелли» (Schiaparelli) в плагиате своей работы. Дизайнер сумок Джозефина Эмбройдери (Евгения Юртова) рассказала подробности в соцсетях.

Сумка Джозефины. Фото © VK/Djozefinna embroidery | кутюрная вышивка

По словам Джозефины, она случайно наткнулась на показ новой коллекции «Скиапарелли» и увидела там элемент, который использовала задолго до этого в одной из своих сумок. Креативный директор бренда утверждал, что вдохновлялся образами мифических животных. На одной из сумок действительно появились куриные ножки, совпадающие с авторской идеей россиянки.

Российски дизайнер рассказала, что подписчики активно поддержали её в соцсетях, завалив аккаунты бренда комментариями о плагиате. В ответ «Скиапарелли» заблокировал не только пользователей, но и саму Джозефину, хотя она лично с брендом не контактировала. Дизайнер планирует направить Schiaparelli досудебную претензию и отстаивать свои права на авторские разработки с куриными ножками.

Ранее российские дизайнеры обвинили известный бренд одежды «Твоё» в незаконном использовании их наработок при создании своей одежды. Одна художница узнала на футболках свою же картину, которую она писала для коллаборации с другой компанией.