Верховный суд утвердил изъятие компаний группы «Домодедово»

Верховный суд России оставил без удовлетворения кассационную жалобу предпринимателя Дмитрия Каменщика. Таким образом было подтверждено решение об изъятии компаний группы «Домодедово». Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда. Заседание проходило в закрытом режиме.

Судья огласил, что жалоба Каменщика о признании недействительными сделок по отчуждению долей и акций структур, входящих в группу, удовлетворена не будет. Речь шла также о требовании применить последствия недействительности этих сделок. Однако Верховный суд не поддержал позицию заявителя. После этого решение об изъятии активов группы «Домодедово» фактически осталось в силе.