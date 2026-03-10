Губернатор Кузбасса оценил спецпроект LIFE о женщинах-шахтёрах ВОВ

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк прокомментировал спецпроект LIFE.ru о подвиге женщин-шахтёров в годы Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что жительницы Кузбасса сыграли особую роль в развитии региона и в обеспечении страны углём в тяжелейший период.

По словам главы региона, символом этого подвига стала знаменитая фотография Александры Леоновой в журнале «Работница» 1942 года. Она, как отметил Середюк, отразила массовый приход женщин Кузбасса в шахты после ухода мужчин на фронт.

Губернатор напомнил, что к концу 1941 года более 2600 жительниц региона трудились непосредственно в забоях. Кроме того, они осваивали сложные машины и механизмы, помогая сохранить и затем нарастить объёмы добычи кузбасского угля.

Середюк отметил, что благодаря этому труду в эксплуатацию удалось ввести десятки новых шахт и штолен. Имена Александры Леоновой, Марии Косогоровой и Матрёны Родионовой, по его словам, по праву стоят в ряду героев Кузбасса.

«Для нас они — пример несгибаемой воли к Победе, на их подвиги мы равняемся, и о них рассказываем молодым поколениям кузбассовцев. Считаем важным, чтобы так было и в будущем», — подчеркнул он.

Спецпроект LIFE.ru «Фронт под землёй» был подготовлен к Международному женскому дню. Он посвящён женщинам, которые в годы войны заменили мужчин в шахтах и работали под землёй по 10–12 часов в сутки, обеспечивая страну топливом для промышленности и фронта.