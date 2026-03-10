Кроссоверы Jetour X50 и X70 сняли с продажи в России

Компания Jetour прекратила продажи в России кроссоверов X50 и X70. Там объяснили решение изменениями потребительского спроса. Производитель отметил, что продолжит следить за ситуацией на российском рынке.

«Мы продолжаем следить за рынком и будем готовы предлагать продуктовые решения в соответствии с реалиями и тенденциями спроса на рынке РФ», — сообщили в Jetour в комментарии RG.ru.

При этом наибольшим спросом у покупателей сейчас пользуются другие модели марки. Среди них — Jetour Dashing, T2 и X70+. Также растёт интерес к новому кроссоверу Jetour T1, который появился на российском рынке около полугода назад.

Модель X50 вышла в продажу в России в ноябре 2024 года и была самой доступной в линейке бренда. Её цена составляла от 1,99 до 2,44 миллиона рублей. Кроссовер X70 поступил на рынок в декабре того же года и предлагался в одной комплектации по цене от 2,65 миллиона рублей