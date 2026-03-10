Песков: Проблемы бизнеса из-за отключения связи требуют дополнительного анализа

Тема с отключением связи в крупных городах и их влияние на предпринимателей требует дополнительного изучения, прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, все перебои связаны исключительно с необходимостью обеспечить безопасность. Власти работают над тем, чтобы минимизировать последствия для обычной жизни и работы граждан. Песков также упомянул о практике добавления ресурсов в «белые списки». Он пообещал, что по мере анализа опыта будут предлагаться различные решения сопутствующих проблем.

«В разных контекстах возникает тема добавления в белые списки тех или иных ресурсов. По мере анализа опыта будут предлагаться различные решения тех проблем, которые, к сожалению, сопутствуют отключениям», — пообещал он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что все ограничения связи вводятся «в строгом соответствии с законодательством».

Ранее Минцифры России обновило список цифровых платформ, сохраняющих работоспособность при отключении мобильного интернета по соображениям безопасности, включив в него наиболее значимые и востребованные российские сервисы по согласованию с органами безопасности. В обновлённый перечень вошли банки ВТБ и ПСБ, служба доставки СДЭК, медиаресурсы ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета», а также сервисы ФНС.