Цены на огурцы могут рухнуть до 30% уже к середине марта

Россиянам стоит готовиться к сезонному снижению цен на овощи. Уже в ближайшие дни стоимость некоторых продуктов пойдёт вниз. Но сильнее всего подешевеют к середине марта огурцы на 15 — 30%. Этот прогноз в беседе с Life.ru озвучил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербачерко.

Люди привыкли покупать овощи и есть их круглый год, несмотря на динамику цен. По мере поступления на рынок урожая сначала из парников, а затем с открытого грунта, цены на овощи начнут снижаться. Такая тенденция позволит стабилизировать ситуацию на рынке и сделать овощи более доступными для потребителей Пётр Щербачерко Доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Экономист пояснил, что зимой цены держались высоко из-за увеличения затрат на освещение и обогрев теплиц, а также предновогоднего спроса. К концу февраля они вышли на плато и теперь начали снижаться, так как в зимний период производственные расходы значительно возрастают, а спрос остаётся высоким, особенно перед Новым годом.

К концу февраля-началу марта обычно цены выходят на плато. После чего снижаются. Связано с тем что начиная с марта на рынок поступают огурцы из парников и плёночных теплиц южных регионов, что увеличивает предложение и оказывает влияние на ценовую динамику Пётр Щербачерко Доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Данные Росстата подтверждают тенденцию: с 25 февраля по 2 марта огурцы подешевели на 7,1% — это вторая неделя падения подряд. Вслед за ними ожидается снижение цен на помидоры и другие свежие овощи за счёт увеличения предложения от отечественных тепличных хозяйств и замещения импорта.

Росстат ещё в середине февраля фиксировал снижение стоимости огурцов в России на 3,8% после долгого периода непрерывного роста. В целом на продовольственном рынке овощи и фрукты подорожали в среднем на 0,1%, при этом лидерами роста стали морковь (+2,6%) и помидоры (+2,5%), также прибавили картофель, бананы и капуста.