Суд в Москве оштрафовал беглого актёра-иноагента Артура Смольянинова*

Ранее Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Басманный суд Москвы уголовное дело актёра Артура Смольянинова*, которое будет рассмотрено заочно. Но обвинения по нему более серьёзные – ч. 2 ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ, совершённое группой лиц по предварительному сговору по мотивам национальной ненависти и вражды». Сам актёр живёт в Латвии с 2022 года, работает ведущим подкастов, в том числе на немецком телеканале, и частенько жалуется на непростую жизнь: он сталкивается с бюрократией и зарабатывает меньше, чем в России.