Суд в Москве оштрафовал беглого актёра-иноагента Артура Смольянинова*
В Москве вынесли решение по административному делу в отношении актёра Артура Смольянинова*. Постановлением Таганского районного суда Москвы от 10 марта 2026 года он признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).
«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 40000 рублей», — сообщила объединённая пресс-служба судов Москвы.
Ранее Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Басманный суд Москвы уголовное дело актёра Артура Смольянинова*, которое будет рассмотрено заочно. Но обвинения по нему более серьёзные – ч. 2 ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ, совершённое группой лиц по предварительному сговору по мотивам национальной ненависти и вражды». Сам актёр живёт в Латвии с 2022 года, работает ведущим подкастов, в том числе на немецком телеканале, и частенько жалуется на непростую жизнь: он сталкивается с бюрократией и зарабатывает меньше, чем в России.
*Признан Минюстом РФ иностранным агентом, включён в список террористов и экстремистов.