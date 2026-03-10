Бард-миллионер Слепаков* упал в неизвестность «‎ещё глубже» после бегства в Израиль

Российский комик и музыкант Семён Слепаков* чувствует постоянную «неопределённость» после побега из России в Израиль. Шоумен раскритиковал спецоперацию, что стало причиной переезда, и начал новую жизнь за рубежом. Однако количество его концертов стало сокращаться, доходы упали и появились бытовые неурядицы.

В интервью проекту Sheinkin40 на YouTube Слепаков* рассказал, что в России часто не мог обозначить смысл своей жизни и цель работы. По его словам, он не ощущал ясности, а просто жил. После переезда барду-миллионеру казалось, что сейчас всё встанет на свои места, но ничего не произошло, а падение в неизвестность продолжилось.

«Здесь не то чтобы я понял за эти годы [к чему стремлюсь]. Я тоже не могу это сказать. Нет, неизвестность, я бы так сказал даже, ещё глубже стала, её ещё больше», — посетовал юморист.

Он добавил, что один из немногочисленных плюсов его нынешней заграничной жизни — это возможность чаще видеться с семьёй и друзьями на фоне падения количества выступлений. Слепаков* признался, что очень рад больше общаться с людьми.

Ранее прокуратура Москвы потребовала возбудить дело об уклонении от обязанностей иноагента в отношении комика и шоумена Семёна Слепакова*. Ведомство установило, что бард в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение деятельности иноагента, при этом с октября 2025 года по настоящее время он продолжает распространять материалы в соцсетях без специальной иноагентской маркировки.

