Гинеколог с ДНК-отклонением годами менял сперму для ЭКО на свою: найдены уже 16 его детей

В Нидерландах гинеколог с тяжёлым наследственным заболеванием тайно подменял донорскую сперму на свою и искусственно оплодотворял женщин. Матерями его детей стали как минимум 16 пациенток. Детали жуткой истории сообщает HLN.be.

Врач работал в клинике в Арнеме. О преступлении он рассказал сам уже после выхода на пенсию. Оплодотворениями медик занимался в 1970 — 1980 годы. По его словам, впервые ему пришлось совершить подмену, когда донор просто не явился, а у пациентки истекал фертильный цикл. Далее он стал делать это систематически. Будущих родителей о замене спермы он не уведомлял, также скрывались любые данные под общей фразой — «искусственное осеменение донором».

Сейчас бывшему доктору уже 80 лет. Он добровольно сдал ДНК-тесты, чтобы полиция смогла установить его биологическое отцовство. Подтверждено уже 16 случаев, но их, как предполагается, может быть гораздо больше. Всё осложняется том, что мужчина является носителем генетического заболевания, его могли унаследовать рождающиеся дети. Точный диагноз в полиции не раскрывают. В самой клинике назвали действия гинеколога неприемлемыми и завели собственное служебное расследование.

