Россияне бросились скупать в Сети маринованные желудки: 4 микроопасности этого продукта, которые принесут макропроблемы

Маринованные желудки парнокопытных заполонили маркетплейсы. Life.ru узнал, что это за деликатес и не опасно ли заказывать его в Интернете.

По словам инфекциониста Марият Мухиной, маринованные желудки парнокопытных действительно полезны. Их часто готовят как самостоятельное блюдо или используют как ингредиент для начинки, соусов, супов. Их ценность — в наличии ферментов, которые переваривают пищу. Особенно они полезны для людей с ферментативной недостаточностью, гипоацидными гастритами.

Но, как и для любого мяса, существуют паразитарные риски, и всё зависит от санитарных норм во время убоя, разделки и хранения мясных полуфабрикатов. В связи с этим врач призвала проверять санитарные документы на мясопродукты.

Если желудки, а также другие органы неправильно замаринованы, то возможно заражение как паразитами, так и бактериальными инфекциями, так как животное может быть их носителем. Покупать такие наборы может быть очень опасно. Марият Мухина Врач-инфекционист

В желудках могут содержаться: Trichinella spiralis (трихинелла);

Taenia spp. (цепни), особенно Taenia solium (свиной цепень) и Taenia saginata (бычий цепень) — паразиты, связанные с недостаточно термически обработанным мясом;

Sarcocystis spp.;

Echinococcus (эхинококк).

«Маринад — это особый вид кулинарного процесса: по сути, доведения до готовности готового блюда либо подготовки блюда к термической обработке. Маринование не заменяет термическую обработку мяса, даже если продукт предварительно был заморожен с целью уничтожения паразитов. Рекомендовано готовить мясо до полной готовности», — предупредила Мухина.