Минздрав разъяснил рекомендации по цветам формы медработников по иерархии

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что методические рекомендации по цвету одежды медработников в зависимости от иерархии были изданы два года назад и носят исключительно рекомендательный характер. Новых требований ведомство не выпускало.

«Методические рекомендации по внешнему виду работников являются составной частью общих рекомендаций по реализации программы модернизации первичного звена. Рекомендации были изданы два года назад и тогда же направлены в субъекты РФ», — объяснил Кузнецов.

С его слов, документ включает не только советы по внешнему виду, но и рекомендации по организации процессов внутри учреждений, архитектурно-планировочным решениям, а также варианты логотипов единой «Службы здоровья» для новых и отремонтированных объектов — ФАПов, поликлиник и больниц. Кузнецов подчеркнул, что всё это — часть выстраиваемой единой системы первичной помощи, где пациент должен получать качественные услуги в комфортных условиях независимо от места проживания.

Ранее были опубликованы рекомендации Минздрава РФ по цвету рабочей одежды для медработников. Согласно им, цветовая гамма соответствует иерархии в учреждении: руководство получит фиолетовую форму, врачи — тёмно-зелёную, средний медперсонал — салатовую, младший — лавандовую, администраторы — голубую, а немедицинские сотрудники и IT-специалисты — серую.