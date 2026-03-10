Прописка в стойле на цепи: Пара из Якутии завела себе двух рабов для хозяйства и пыток

В Нюрбинском районе Якутии суд вынес приговор двоим местным жителям, признанным виновными в использовании рабского труда. Как сообщили в региональном управлении СК, преступление совершалось с марта по апрель 2025 года.

Следственные действия и показания рабовладельцев. Видео © MAX / Следком Якутии

Один из потерпевших страдал тяжёлым психическим расстройством и находился в беспомощном состоянии. Его насильно держали в неотапливаемой бане и коровнике, не пригодном для жилья. Чтобы принудить к работе, мужчину систематически избивали руками, ногами, веревкой и резиновой палкой, а также приковывали наручниками и цепью к стойлу. В результате побоев у него диагностировали множественные переломы рёбер и грудины.

Второй потерпевший также подвергался насилию, психологическому давлению и угрозам. Оба бесплатно работали в фермерском хозяйстве, ухаживая за скотом. Условия содержания были неудовлетворительными, медицинская помощь отсутствовала. Обвиняемые полностью контролировали их жизнь и получали материальную выгоду, лишив жертв возможности обратиться за помощью.

О преступлении стало известно случайно, когда один из мужчин сумел сбежать с территории хозяйства. Суд приговорил подсудимых к 3 и 3 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. На время следствия одного из них заключали под стражу.

В январе правоохранители Испании провели масштабную операцию на юге Тенерифе, в результате которой ликвидирована банда сутенёров. В рабстве удерживались 27 женщин, в том числе несовершеннолетние, их заставляли заниматься проституцией. Все они были освобождены в ходе рейдов.