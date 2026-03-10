Верховная Рада не стала поддерживать инициативу украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который потребовал лишить всех званий чемпиона Олимпиады и победителя шести чемпионатах мира Сергея Бубку, избранного в МОК и якобы допустившего российскую символику на мировой спортивной арене.

Лишь 62 депутата из 168 поддержали инициативу Гераскевича и согласились, что Бубку надо лишить наград. Сам скелетонист уже высказал недовольство провалом своей идеи и намерен пытаться призвать к «справедливости» другими путями.

Напомним, Владислав Гераскевич с трибуны Верховной рады призвал лишить олимпийского чемпиона Сергея Бубку звания Героя Украины, обвинив его в коллаборационизме. По его мнению, член МОК сотрудничает с Россией и допустил российскую символику на международных соревнованиях. Что касается самого Гераскевича, то он спортивными результатами не блещет. На Олимпийских Играх в Италии он «прославился» лишь тем, что налепил на свой шлем изображения украинских боевиков, после чего получил дисквалификацию. В Киеве из него начали делать «национального героя».