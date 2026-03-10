Владимир Путин
10 марта, 15:02

Биолог пообещал москвичам грибной бум весной из-за высокой влажности

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В столичном регионе этой весной ожидается настоящий грибной бум. Причина — высокая влажность и прогнозируемое тепло. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил биолог Павел Глазков.

«В этом году намечается хороший сезон весенних грибов. В том числе саркосцифа точно будет, и сморчки, строчки будут. Сморчки, строчки ориентировочно начнутся во второй половине апреля. Ожидается грибной бум, потому что очень много влаги, и если весна будет теплой — а по прогнозам, так и будет — то можно ожидать большой урожай», — сказал Глазков.

По словам биолога, летний сезон будет зависеть от того, насколько теплой и сухой окажется весна.

Названы грибы, за сбор которых можно схлопотать штраф

А ранее Life.ru писал, что в России появилась услуга по продаже GPS-точек в лесу, где растут грибы. Для тех, кто любит гулять, но не любит искать: за 5–15 тысяч рублей продают метки с грибными местами.

