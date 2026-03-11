Карьер выгребают, 100 млн не платят: как орловский «Промцеолит» увяз в долгах и скандалах Оглавление Карьер работает нелегально: что грозит директору? Прибыль утекла, партнёра кинули на 90 млн Таинственное дело в ЮАО спутало карты Якутское золото против орловских долгов Вокруг ОАО «Промцеолит» в Орловской области продолжаются странности: его владелец должен около 100 млн партнёрам, есть сообщения, что ведётся нелегальная добыча сырья, появился некий золотодобытчик из Забайкалья, а в Москве возбудили уголовное дело. 11 марта, 10:55 Владелец «Промцеолита» Александр Казаченко. Обложка © Коллаж © Life.ru © Фото © Заводы.рф, © «Уездный город Ливны»

Карьер работает нелегально: что грозит директору?

Орловские экоактивисты бьют тревогу: в январе 2026 года они с удивлением обнаружили, что в Хотынецком районе, похоже, идёт незаконная добыча сырья на старом карьере ОАО «Мелор», принадлежащем группе «Алсико» московского бизнесмена Александра Казаченко. Несмотря на истекший срок лицензии, кажется, ОАО «Мелор» продолжает добывать трепел на старом карьере, игнорируя законодательство. Незаконно добытое сырьё поставляется на завод ОАО «Промцеолит», находящийся в банкротстве.

Согласно данным Федерального агентства по недропользованию, право на разработку месторождения у «Мелора» закончилось ещё 2 января 2026 года. В третьем квартале состоится очередной аукцион на пользование участком, и до оглашения его результатов и подписания нового контракта никто не имеет права вести работы на месторождении.





Примечательно, что генеральный директор обоих предприятий Казаченко («Мелор» и «Промцеолит») Павел Тарасов, под руководством которого добыча и переработка цеолита, похоже, продолжаются, видимо, забывает о том, что после окончания срока действия права на разработку речь может идти уже о незаконной добыче ресурсов, что подпадает под УК РФ и ответственность в виде пяти лет лишения свободы.

Необычайную отвагу топ-менеджера компании, который, кажется, готов спасать бизнес владельца даже ценой собственной свободы, информированные источники объясняют так: Александр Казаченко, видимо, надеется на поддержку неких могущественных покровителей в аппарате губернатора Орловской области и правительстве Орловской области.

Это кажется странным, учитывая информацию в СМИ о связях Казаченко с бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономарёвым*, признанным в России экстремистом. Последний сбежал в США, опасаясь уголовного преследования, позже получил гражданство Украины и сейчас финансирует боевиков ВСУ и оказывает им информационную поддержку. Не самый лучший повод для помощи бизнесмену с сомнительными связями.

Прибыль утекла, партнёра кинули на 90 млн

Напомним, ОАО «Промцеолит» привязан к Хотынецкому месторождению цеолитов и занимается переработкой добываемого на месторождении сырья. Цеолиты — это нерудный материал, похожий на песок. После переработки они могут использоваться в качестве сорбента, фильтрующего элемента, почвоулучшителя или добавки к строительным смесям.

Добыча сырья для производства цеолита продолжается, несмотря на закончившийся контракт.

С 2021 года у предприятия вырос долг перед компанией-партнёром «Цеотрейдресурс» (ЦТР), принадлежащей медиаменеджеру Араму Габрелянову, за оказанные услуги дистрибуции продукции. С тех пор он достиг 90 млн рублей, однако собственник «Промцеолита» выплачивать его не спешил, видимо выводя всю прибыль в виде ничем не обеспеченных займов другим собственным компаниям.

В итоге осенью 2024 года ЦТР подала на банкротство и в ноябре прошлого года Арбитражный суд Орловской области признал банкротом производителя цеолитов и ввёл в его отношении конкурсное производство. А на генерального директора предприятия Павла Тарасова с подачи судебных приставов завели уголовное дело за злостное уклонение от исполнения решения суда.

Таинственное дело в ЮАО спутало карты

Однако на этом сюрпризы не закончились. На недавнем собрании кредиторов неожиданно выяснилось, что они не могут ничего взыскать с должника, потому что на активы «Промцеолита», судя по всему, наложен арест по некоему уголовному делу, возбуждённому следователем УВД по ЮАО Москвы в отношении неустановленных лиц по ст. 30 и 159 УК РФ (покушение на преступление и мошенничество).

Причём уголовное дело появилось несмотря на то, что все обстоятельства возникновения задолженности производителя цеолита перед ЦТР были тщательно исследованы в арбитражных судах всех инстанций, включая Верховный суд РФ. Следствие в УВД по ЮАО курирует С. Д. Он отказался пояснить Life.ru обстоятельства уголовного дела вокруг «Промцеолита».

Якутское золото против орловских долгов

Кроме того, у орловского «Промцеолита» неожиданно появился спаситель. Это фирма «Сокол 7500» аж из Забайкалья, которая занимается золотодобычей. Чтобы остановить процесс банкротства «Промцеолита», в депозит нотариуса в посёлке Хотынец она внесла 90 млн рублей. На каком основании — вопрос открытый.

Де-юре бизнес-империю Казаченко АО ПГ «Алсико», куда входит производитель цеолита, и золотостарателей ничего не связывает. Компания «Сокол 7500» появилась в 2019 году как буровой отряд геологоразведчиков, позже, согласно ОКВЭД, основным видом деятельности фирмы стало предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых. Сейчас в ней официально трудоустроены всего 38 человек.

Почему «Сокол 7500» решил спасать «Промцеолит» от банкротства, загадка. Фото © spark-interfax.ru

Владельцем и генеральным директором фирмы является бывший сотрудник Минприроды Фёдор Крестьянинов из Москвы. Складывается впечатление, что в сферу добычи и геологоразведки он попал и вовсе случайно: до этого Крестьянинов занимался производством молока, торговлей пищевыми продуктами, агрохимией и производством каучука и пластмасс.

В 2025 году фирма неожиданно выиграла тендер на разработку месторождения россыпного золота на реке Селигдар. В ходе аукциона «Сокол 7500» в 53 раза — до 3 млрд рублей — поднял разовый платёж за право работать на добыче золота. При этом официально у компании дела идут так себе. Чистая прибыль фирмы за 2024 год ушла в минус на 53 млн рублей, а чистые активы — до 60 млн. У компании сейчас отсутствует собственный капитал.

Возникает закономерный вопрос: какие интересы у «Сокола 7500» могут быть в деле «Промцеолита», когда у неё самой забот более чем хватает?

Life.ru неоднократно пытался связаться с Фёдором Крестьяниновым, чтобы прояснить его взаимоотношения с «Промцеолитом», однако он не выходил на связь.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов, а также в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Авторы Евгений Кузнецов