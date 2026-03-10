12 человек пострадали в результате удара Storm Shadow по Брянску
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Dzyuba
12 человек пострадали в результате атаки ВСУ на Брянск, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, удар был нанесён ракетами Storm Shadow.
Один из прилётов пришёлся по предприятию по производству микросхем, атака была нанесена как раз во время пересменки.
Всех пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую помощь.
О массированной атаке на Брянск стало известно около 18.00 мск. Тогда губернатор Александр Богомаз объявил ракетную опасность на территории области. Позже местные жители сообщили о звуках взрывов в разных частях города.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.