10 марта, 15:53

12 человек пострадали в результате удара Storm Shadow по Брянску

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Dzyuba

12 человек пострадали в результате атаки ВСУ на Брянск, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, удар был нанесён ракетами Storm Shadow.

Один из прилётов пришёлся по предприятию по производству микросхем, атака была нанесена как раз во время пересменки.

Всех пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую помощь.

О массированной атаке на Брянск стало известно около 18.00 мск. Тогда губернатор Александр Богомаз объявил ракетную опасность на территории области. Позже местные жители сообщили о звуках взрывов в разных частях города.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

