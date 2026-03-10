В Карелии нашли тело петербургского лыжника, пропавшего 8 марта

В Карелии обнаружен пропавший несколько дней назад спортсмен, он погиб. Об этом сообщили добровольцы отряда «ЛизаАлерт», совместно с сотрудниками Приозерского поисково-спасательного отряда они нашли тело на Ладожском озере.

34-летний лыжник из Санкт-Петербурга ушёл и не вернулся 8 марта. Обстоятельства гибели устанавливаются.

Ранее в Карелии спасатели обнаружили тело мужчины, который провалился под лёд во время лыжной прогулки по Ладожскому озеру. Трагедия произошла в Лахденпохском районе: лыжник вышел на лёд от острова Кильпола и направился к острову Селькамарьянсаари, но перестал выходить на связь.