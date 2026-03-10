Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 18:07

В Карелии нашли тело петербургского лыжника, пропавшего 8 марта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Simol1407

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Simol1407

В Карелии обнаружен пропавший несколько дней назад спортсмен, он погиб. Об этом сообщили добровольцы отряда «ЛизаАлерт», совместно с сотрудниками Приозерского поисково-спасательного отряда они нашли тело на Ладожском озере.

34-летний лыжник из Санкт-Петербурга ушёл и не вернулся 8 марта. Обстоятельства гибели устанавливаются.

Родители пропавших в Звенигороде школьников сами бурили лёд на реке
Родители пропавших в Звенигороде школьников сами бурили лёд на реке

Ранее в Карелии спасатели обнаружили тело мужчины, который провалился под лёд во время лыжной прогулки по Ладожскому озеру. Трагедия произошла в Лахденпохском районе: лыжник вышел на лёд от острова Кильпола и направился к острову Селькамарьянсаари, но перестал выходить на связь.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Карелия, Республика
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar