Шесть человек погибли при пожаре в автобусе в Швейцарии

Трагедия произошла вечером во вторник в швейцарском городе Керцерс. Автобус внезапно вспыхнул и за считанные минуты оказался полностью охвачен огнём. В результате пожара погибли шесть человек, ещё несколько получили тяжёлые травмы.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию, возгорание произошло в автобусе компании PostBus, входящей в структуру национальной почтовой службы Швейцарии. Прибывшие на место спасатели обнаружили транспортное средство полностью в огне.

Пожар в автобусе в швейцарском Керцерсе. Видео © X / SuisseAlert

По словам представителя полиции Фредерика Папо, не исключается версия умышленного поджога. Однако окончательные выводы будут сделаны только после завершения расследования.

Трое пострадавших с тяжёлыми травмами были срочно доставлены в больницы – часть из них эвакуировали медицинскими вертолётами. Ещё двум людям помощь оказали прямо на месте происшествия.

