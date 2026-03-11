Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 03:38

Обстрелявшую дом Рианны женщину обвинили в покушении на убийство

Рианна. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / badgalriri

Рианна. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / badgalriri

Женщине, которая обстреляла дом певицы Рианны, предъявили обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщил телеканал ABC.

29-летнюю Иванну Лизетт Ортис из Орландо официально обвинили в попытке убить Рианну. По данным прокуратуры, женщина была вооружена полуавтоматической винтовкой.

То инвалид, то режиссёр Ягодкин: Жену Игоря Николаева преследует фанат-сталкер
То инвалид, то режиссёр Ягодкин: Жену Игоря Николаева преследует фанат-сталкер

Напомним, нападавшая открыла огонь по резиденции поп-звезды днём 9 марта. Инцидент произошёл в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. В доме находились трое детей певицы и её мать. Ортис также обвиняют в стрельбе по соседнему дому. К счастью, никто не пострадал.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Рианна (певица)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar