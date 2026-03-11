Владимир Путин
11 марта, 04:39

Российскую теннисистку дисквалифицировали до 2029 года за договорные матчи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе отстранил россиянку Алану Туаеву на три года и девять месяцев. Спортсменка признала обвинения в организации договорных матчей на двух турнирах в 2023 и 2024 годах.

Отсчёт дисквалификации начался 19 декабря 2025 года. При условии уплаты всех штрафов она завершится 18 сентября 2029 года. На это время Туаевой запрещено участвовать в любых турнирах, санкционированных ITIA.

Российская теннисистка Чараева отказалась от предложения о смене гражданства
Российская теннисистка Чараева отказалась от предложения о смене гражданства

Ранее масштабный скандал с договорными матчами произошёл в российском футболе. Недавно сотрудники МВД и ФСБ при содействии РФС обнаружили ранее неизвестные эпизоды договорных встреч с участием «Торпедо Москва». В поле зрения следствия попали матчи Первой лиги. По данным правоохранителей, противоправное влияние было оказано на исход как минимум 22 игр в разных уголках страны. Кроме того, МВД завело дела на девять футбольных судей РПЛ и ФНЛ за возможный подкуп.

BannerImage
Артём Гапоненко
