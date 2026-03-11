Российскую теннисистку дисквалифицировали до 2029 года за договорные матчи

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе отстранил россиянку Алану Туаеву на три года и девять месяцев. Спортсменка признала обвинения в организации договорных матчей на двух турнирах в 2023 и 2024 годах.

Отсчёт дисквалификации начался 19 декабря 2025 года. При условии уплаты всех штрафов она завершится 18 сентября 2029 года. На это время Туаевой запрещено участвовать в любых турнирах, санкционированных ITIA.