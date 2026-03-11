В Новосибирской области началось принудительное уничтожение скота из-за пастереллеза

В Новосибирской области изолируют очаги пастереллеза — опасного и быстро распространяющегося заболевания животных. Меры предпринимаются для предотвращения масштабного ущерба экономике. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.

«Все восприимчивое поголовье, если есть опасность распространения, уничтожается. Это, к сожалению, требование ветеринарного законодательства… Лучше изолировать некоторое количество поголовья, чем получить эпизоотический шторм, который может дать колоссальный экономический ущерб», — сказал он.

По словам Шмидта, пастереллез распространяется воздушно-капельным путём, через корм, воду, подстилку, испражнения и другие контакты. Заболевание поражает внутренние органы через кровь, а заражение возможно через выдыхаемый воздух, кашель, мокроту и молоко. Инкубационный период составляет всего 1–2 суток, после чего заболевание развивается очень агрессивно: появляются отёки, кровоизлияния, кашель, слюнотечение, высыпания и высокая температура.

Эксперт отметил, что профилактика включает вакцинацию и соблюдение условий биологической безопасности. При угрозе распространения вируса принимаются строгие меры, включая уничтожение части поголовья, чтобы избежать эпизоотического штормового распространения и серьёзного экономического ущерба.

Ранее в селе Гродеково Благовещенского округа Амурской области был введён карантин по бешенству. Источником инфекции стала дикая лисица. Местные жители сообщали о необычно агрессивном поведении животного: лисица бегала по улицам, не боялась людей и нападала на собак во дворах.