Россиянам объяснили, как распознать искренние чувства и не попасть в ловушку самообмана

Главный признак зрелых отношений — готовность вести диалог даже в сложные моменты. Психолог Ольга Аванесян рассказала, как отличить настоящую любовь от отношений, где человека используют.

Эксперт предупредила об опасном самообмане: фразы «он просто не умеет выражать чувства» или «ему нужно время побыть одному» часто маскируют отсутствие настоящих отношений. По её словам, если партнёр не садится рядом и не обсуждает общие проблемы, это не любовь, а потребление. Человек выполняет роль «обслуги» — закрывает бытовые и физические потребности другого, пояснила эксперт в интервью «Радио 1».

Аванесян подчеркнула: любящий человек остаётся в комнате и решает конфликт, даже если это трудно. А те, кто уходит, чтобы их догоняли, и возвращаются лишь для проверки — изменились ли вы ради их удобства, — ищут не партнёра, а исполнителя желаний. Им нужен человек, который по первому зову даст еду, секс или просто станет фоном. Это не любовь.

Психологи отмечают, что любовь нужна человеку даже без праздников. Статистика фиксирует спад внешних проявлений праздника, но это не отменяет глубинных процессов. Потребность человека в любви подтверждается не открытками, а биологией, психологией и эволюцией.