«Приоритет женщины — семья»: Прилучный обвинил Муцениеце в крахе их брака

Павел Прилучный спустя шесть лет после развода с Агатой Муцениеце (Дрангой) впервые рассказал, что причиной конфликтов в их семье было желание жены строить карьеру вместо того, чтобы заниматься домом и детьми. Свою версию личной драмы актёр изложил в интервью Лауре Джугелии.

«Я не говорю, что она не должна работать. Но можно же выбирать проекты, чтобы можно было время вместе проводить. А иначе какой смысл семьи? Приоритет женщины — семья, а мужчина должен работать», — уточнил он.

Когда собеседница заметила, что он сам выбрал в жёны актрису, Прилучный пояснил, что на момент их знакомства Агата, которая младше него всего на год, ещё не занималась съёмками профессионально, а была студенткой.

Серьёзные разногласия, по словам артиста, начались после того, как Муцениеце забеременела их первенцем Тимофеем. Павел признался, что был категорически против того, чтобы супруга возвращалась к работе уже через пару месяцев после родов, однако Агата его не послушала.

Актёр также предположил, что поведение Агаты в браке во многом было продиктовано примером её матери. Он считает, что для экс-супруги всегда было важнее сделать имя в профессии, и в этом стремлении она не находила с его стороны поддержки. Прилучный отметил, что на тот момент логичнее было сосредоточиться на его заработках, поскольку он был более востребован и известен. При этом он добавил, что понимает бывшую жену: выросшая без отца девушка, скорее всего, просто переняла жизненную модель своей единственной родительницы, которая всё время посвящала работе.

Коснулся артист и громкого скандала 2020 года, когда Муцениеце, уже находясь в процессе развода, обвинила его в избиении. Напомним, по заверению звезды, Павел выкинул её телефон, избил и выгнал на мороз. Прилучный, имеющий звание кандидата в мастера спорта по боксу, заявил, что при его тяжёлой руке следы от ударов были бы очевидны, и Агата непременно обратилась бы в полицию и сняла побои. Поскольку этого не произошло, он считает обвинения беспочвенными. Актёр подчеркнул, что никогда не поднимал руку на женщину, признав при этом свою импульсивность и способность повысить голос.

«Когда я понял, что всё это хорошо спланированная акция и пиар-компания, мне стало больно», — отметил он, заодно объясняя мотив жены.

Искра между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце проскочила на площадке мистического сериала «Закрытая школа». Роман развивался стремительно: вскоре пара узаконила отношения, сыграв свадьбу летом 2011-го. С появлением первенца в начале 2013 года чета практически перестала мелькать в хрониках светской жизни, посвятив себя дому. Спустя три года семейство пополнилось дочерью. Однако в 2020-м идиллия дала трещину — в феврале Муцениеце объявила подписчикам о расставании. При этом она подчеркнула, что их союз был прекрасной главой в жизни обоих.

Ранее сообщалось, что недавно ставшая матерью в третий раз Агата Муцениеце появилась на светском мероприятии спустя полтора месяца после родов и продемонстрировала фигуру в облегающем платье. Актриса собрала множество комплиментов, отметив, что довольна своей фигурой после родов и не считает нужным стремиться к быстрой потере веса.