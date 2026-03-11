Плющенко высказался о внезапном уходе фигуристов Никиты и Софии Сарновских

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на уход Никиты и Софии Сарновских из своей академии «Ангелы Плющенко», подчеркнув, что за семь лет они стали топ‑спортсменами благодаря его методике и работе команды. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Плющенко отметил, что в 2025 году Никита Сарновский выиграл ряд престижных турниров, а в 2026‑м стал чемпионом России по прыжкам и чемпионом Москвы. Тренер также выразил сожаление, что ребята приняли приглашение в штаб, вместо того чтобы продолжать совместный путь в академии.

Плющенко рассказал, что сам тренировался 20 лет у Алексея Николаевича Мишина, что помогло ему построить успешную спортивную карьеру. Он отметил, что уход Сарновских произошёл вовремя — сейчас, а не в 2029 году, когда это могло бы стать большим ударом для академии.

Ранее сообщалось, что в юниорском фигурном катании разгорелся новый конфликт. Мать действующей чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой, Ирина Костылева, публично раскритиковала 13-летнюю Софию Сарновскую. По её словам, во время тренировочного проката Сарновская якобы намеренно нарушила траекторию захода Елены на тройной аксель, что сорвало выступление чемпионки.