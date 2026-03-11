Льготный кредит обернулся долгом: с кого ФНС требует 35 процентов за экономию на ставке Оглавление Сэкономил — считай, тайно заработал Суть претензий ФНС: почему экономия на ставке стала доходом Список счастливчиков: кто избежит доначислений в 2026 году В 2026 году ФНС России неожиданно признала дешёвые кредиты на автомобили скрытым доходом. Что не так с низкой процентной ставкой и как налоговая сама объясняет механику доначисления налогов — читайте в материале Life.ru. 11 марта, 13:55 Налоговая признала беспроцентные автокредиты незаконной прибылью. Обложка © Коллаж © Life.ru © Shutterstock / FOTODOM / MAYA LAB, Alexander Manzyuk

Сэкономил — считай, тайно заработал

10 марта 2026 года Федеральная налоговая служба приступила к доначислению НДФЛ владельцам автомобилей, которые взяли кредит на своё ТС в 2024 году по минимальной ставке — 0,01%. Два года назад банки активно предлагали такие практически рассрочки своим клиентам, и многие, конечно же, воспользовались щедрым предложением.

Однако не всех предупредили об изменении в законодательстве, которое предусматривает скрытый заработок на низком проценте по кредиту, с которого, следовательно, необходимо заплатить налог.

Суть претензий ФНС: почему экономия на ставке стала доходом

В 2025 году в силу вступили налоговые изменения. Отныне займы со ставкой ниже ⅔ ставки ЦБ облагаются налогом, так как экономия за счёт такой большой разницы считается скрытым доходом заёмщика. Именно так объяснила ФНС сложившуюся ситуацию.

Поэтому тем, кто в 2024 году приобрёл авто в кредит под очень низкий процент, в 2026-м доначислят налог по ставке 35%.

Список счастливчиков: кто избежит доначислений в 2026 году

Однако не всё так мрачно, как это рисуют заголовки СМИ. Да, материальная выгода от экономии на процентах с недавнего времени действительно снова облагается НДФЛ, но только при определённых условиях. В ФНС разъяснили — наступает она, только если налогоплательщик получил кредит от своего работодателя или от взаимозависимого лица — например, супруга, родителей, детей или братьев и сестёр.

Для наглядности вот два примера:

Один гражданин купил новое авто в кредит в автосалоне под низкий процент, воспользовавшись предложением от банка, с которым он никак не связан. Другой же является работником этого банка и воспользовался льготным кредитом, который дал ему работодатель. И вот у первого не будет материальной выгоды, с которой нужно заплатить налог, а у второго она возникнет.

В этом заключается принципиальная разница. Ожидать нового налога всем, кто взял авто в кредит по низкой ставке в 2024 году, не стоит, это коснётся лишь тех, кто воспользовался льготами, например, от работодателя.

Авторы Андрей Ананьев