США потребовали от Южно-Африканской Республики (ЮАР) выйти из БРИКС и вернуться к политике неприсоединения. Такие данные приводит газета TimesLIVE со ссылкой на американского посла в стране Лео Брента Бозелла.

По словам дипломата, около года назад Вашингтон направил Претории пять просьб, которые фактически являются требованиями. Среди них — пересмотр Закона об экспроприации, защита белых фермеров и осуждение лозунга «Убить бура» (потомка европейских поселенцев). США также настаивают на отзыве иска против Израиля из Международного суда ООН по обвинению в геноциде в Газе. В другом требовании указан выход ЮАР из БРИКС.

«Когда я разговаривал с президентом [США Дональдом Трампом], у него было только одно поручение, и оно предельно простое. Он сказал: «Я хочу, чтобы Южная Африка снова стала страной неприсоединения». Неприсоединение — это не слишком большая просьба», — говорится в сообщении.

Бозелл отметил, что Трамп лично поручил ему добиться возвращения ЮАР к нейтральному статусу. При этом дипломат предупредил, что Вашингтон теряет терпение, поскольку за год так и не получил ответа от южноафриканских властей. По его словам, растущее сотрудничество Претории с членами БРИКС, которые не разделяют западные «демократические ценности», беспокоит американских инвесторов.

Ранее США в качестве страны-хозяйки будущего саммита G20 заблокировали участие представителей ЮАР в мероприятиях объединения. В Москве считают такую позицию неприемлемой и настаивают на том, что голос Претории в «Двадцатке» критически важен. В Кремле настаивают: ЮАР должна не просто присутствовать в G20, а играть там активную и полноправную роль.