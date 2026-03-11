Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 11:31

Тяжела ты, шапка Мономаха: Опубликована карта бункеров на Украине, в которых прячется Зеленский

Опубликована карта бункеров на Украине, в которых прячется Зеленский

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ИИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ИИ

Стали известны подробности о системе подземных убежищ на территории Украины, включая бункер, где первые два года конфликта укрывался Владимир Зеленский, пишет aif.ru. Объект под названием ЧЗ-417 находится на Банковой улице в Киеве на глубине 93 метра — на одном уровне с красной веткой метро. Он был спроектирован специалистами московского института «Метропроект» ещё при Сталине.

Бункер состоит из двух блоков, соединённых тоннелями диаметром около 8,5 метра и длиной от 80 до 100 метров. В нём есть свет, вода, канализация, лифты, а также подземные ходы, ведущие к зданиям парламента и правительства Украины. По словам Зеленского, сейчас он там не живёт, но спускается во время воздушных тревог.

Помимо этого, на западе страны расположены ещё четыре секретных объекта. Во Львове — бункер связи «Абрикос» (бывший Прикарпатский военный округ) с более чем 50 комнатами и сетью подземных ходов под храмами. В Ивано-Франковской области возле Делятина находится скальный объект «Ивано-Франковск-16», где в советское время хранилось ядерное оружие.

Также упоминаются «Линия Арпада» в Карпатах (система венгерских укреплений времён Второй мировой войны протяжённостью до 700 км), бункеры в районе резиденции Виктора Ющенко в Закарпатье и знаменитый бункер Гитлера «Вервольф» в Винницкой области.

Политолог Василий Вакаров, бывший работник аппарата кабмина Украины, подтвердил, что попасть в эти подземные переходы можно только по спецпропускам, внутри всё напоминает обустроенную станцию метро с охраной.

Мирошник назвал демонстрацию бункера Зеленского пиаром
Мирошник назвал демонстрацию бункера Зеленского пиаром

Ранее Life.ru писал, что послы ЕС начали тайно управлять Европой из бункера по примеру Зеленского. Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper II) теперь проводит заседания в помещении, защищённом от прослушки, чтобы оперативно реагировать на череду международных кризисов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar