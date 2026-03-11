Тяжела ты, шапка Мономаха: Опубликована карта бункеров на Украине, в которых прячется Зеленский

Стали известны подробности о системе подземных убежищ на территории Украины, включая бункер, где первые два года конфликта укрывался Владимир Зеленский, пишет aif.ru. Объект под названием ЧЗ-417 находится на Банковой улице в Киеве на глубине 93 метра — на одном уровне с красной веткой метро. Он был спроектирован специалистами московского института «Метропроект» ещё при Сталине.

Бункер состоит из двух блоков, соединённых тоннелями диаметром около 8,5 метра и длиной от 80 до 100 метров. В нём есть свет, вода, канализация, лифты, а также подземные ходы, ведущие к зданиям парламента и правительства Украины. По словам Зеленского, сейчас он там не живёт, но спускается во время воздушных тревог.

Помимо этого, на западе страны расположены ещё четыре секретных объекта. Во Львове — бункер связи «Абрикос» (бывший Прикарпатский военный округ) с более чем 50 комнатами и сетью подземных ходов под храмами. В Ивано-Франковской области возле Делятина находится скальный объект «Ивано-Франковск-16», где в советское время хранилось ядерное оружие.

Также упоминаются «Линия Арпада» в Карпатах (система венгерских укреплений времён Второй мировой войны протяжённостью до 700 км), бункеры в районе резиденции Виктора Ющенко в Закарпатье и знаменитый бункер Гитлера «Вервольф» в Винницкой области.

Политолог Василий Вакаров, бывший работник аппарата кабмина Украины, подтвердил, что попасть в эти подземные переходы можно только по спецпропускам, внутри всё напоминает обустроенную станцию метро с охраной.

Ранее Life.ru писал, что послы ЕС начали тайно управлять Европой из бункера по примеру Зеленского. Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper II) теперь проводит заседания в помещении, защищённом от прослушки, чтобы оперативно реагировать на череду международных кризисов.