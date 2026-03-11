Иркутского адвоката и правозащитника задержали за нападение на следователей

Правозащитник из Иркутска стал фигурантом двух уголовных дел по обвинению в применении насилия к представителям власти. Как информирует СУ СК РФ по Иркутской области, мужчина подозревается в нападении на следователя в марте в служебном кабинете и на заместителя руководителя следственного отдела в январе в здании суда.

Он задержан, и следствие ходатайствует о его заключении под стражу. В ведомстве подчеркнули, что все процессуальные действия при задержании были выполнены в соответствии с законом, с участием понятых и защитника.

По информации Telegram-канала Babr Mash, фигурант — правозащитник и адвокат Виктор Григоров.

Ранее в Петербурге заключили под стражу мужчину, обвиняемого в стрельбе по полицейским и двум очевидцам. При задержании он также ударил силовика ногой и снова угрожал оружием, попытавшись выстрелить в голову второму очевидцу, но тот смог остановить руку с оружием и выстрел пришёлся в ноги.