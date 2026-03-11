Владимир Путин
11 марта, 12:04

Иркутского адвоката и правозащитника задержали за нападение на следователей

Обложка © РИА Новости / Дмитрий Макеев

Правозащитник из Иркутска стал фигурантом двух уголовных дел по обвинению в применении насилия к представителям власти. Как информирует СУ СК РФ по Иркутской области, мужчина подозревается в нападении на следователя в марте в служебном кабинете и на заместителя руководителя следственного отдела в январе в здании суда.

Он задержан, и следствие ходатайствует о его заключении под стражу. В ведомстве подчеркнули, что все процессуальные действия при задержании были выполнены в соответствии с законом, с участием понятых и защитника.

По информации Telegram-канала Babr Mash, фигурант — правозащитник и адвокат Виктор Григоров.

