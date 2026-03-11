В российском регионе запустили круглосуточную слежку за школьниками в соцсетях

В Свердловской области запустили мониторинг социальных сетей школьников для выявления деструктивного контента. Данное заявление сделала заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

По её словам, власти заключили соглашение с партнёром, специализирующимся на изучении молодёжной среды. Система отслеживает 4,6 миллиона профилей в круглосуточном режиме. Если алгоритмы находят запрещённые материалы, признаки суицидальных настроений или другую опасную информацию, данные оперативно передаются в школы и министерство образования. После этого начинается адресная работа с семьёй подростка.

«Не секрет, что дети много времени проводят в интернете, они очень много смотрят контента. Этим летом заключили соглашение с партнёром, который занимается изучением молодежной среды. В регионе 4 миллиона 600 тысяч профилей мониторятся», — говорится в сообщении.

Савинова подчеркнула, что мера направлена на своевременную помощь детям, которые много времени проводят в интернете и могут сталкиваться с вредоносным контентом.

