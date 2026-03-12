Свечи из овощей, марганцовка и лёд: Пять народных методов, которые превращают геморрой в катастрофу

Чаще всего, когда появляются первые признаки геморроя, больной начинает искать народные советы в интернете или спрашивать у более старших родственников, как лечились в старину. Но учитывая прогрессивную медицину, такие способы лечения могут привести к обострению геморроя и усугубить проблему, предупреждает подписчиков Life.ru колопроктолог Владимир Толстых.

Миф 1. Лечение холодом Вариации попыток лечения холодом существуют различные: сидение в холодной воде, подмывание холодной водой, прикладывание льда к геморроидальным узлам, и даже введение самодельных свечей из замороженной воды в анальный проход. Но подобная «народная медицина» наносит только вред.

Во-первых, эффект от подобных процедур временный, хоть холод и сужает сосуды на несколько минут и лёгкое обморожение тканей способствует временному снижению боли. Но как только кровоток восстанавливается, сосуды расширяются уже с удвоенной силой и отёк становится ещё больше. Во-вторых, есть риски застудить мочеполовую систему и заработать цистит и простатит. А также велики риски некроза, что только приблизит к хирургическому вмешательству.

Миф 2. Ванночки с марганцовкой Здесь обратная история, в ход идёт уже тёплая вода, но с марганцовкой. По «народной легенде» марганцовка является антисептиком, в котором следует посидеть 15-20 мин. Но почему это не работает и даже может быть опасным? Больной может по незнанию развести слишком большую дозу марганцовки и на слизистую это действует как ожог. Кристаллики марганцовки могут не до конца раствориться и вызвать химический ожог, и тем более обострить геморрой. Марганцовка также может высушить или даже инфицировать перианальную область.

Миф 3. Прогревание Распаривание ног, горячие ванны, сидение над паром и так далее. Почему это не работает? Потому что прилив крови от тепла расширяет сосуды и геморроидальные узлы мгновенно наполняются кровью и увеличиваются в размере, и даже могут выпасть наружу. Нередки при таком способе и ожоги.

Миф 4. Самодельные свечи из овощей В ход идёт морковь, картофель, и другие сырые овощи из которых самостоятельно можно вырезать свечку. Введение в анальный проход твёрдых овощей с шероховатой поверхностью чревато травмой и не только, ведь выращенные на грядке овощи могут занести бактерии, тем более если их хорошо не очистить от грязной кожуры.

Миф 5. Прижигание геморроидальных узлов уксусом, чесноком, скипидаром, чистотелом Подобное прижигание гарантирует химический ожог, за счёт которого больной получает отёк, воспаление, жжение и сильнейшую боль. Впоследствии на месте этих ожогов возникают рубцы, что приводит к стенозу (сужению просвета полых органов), и хирургу уже приходится восстанавливать слизистую анального канала. Владимир Толстых Колопроктолог

