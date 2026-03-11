Стас Пьеха признался, что обращался к психологу после болезненных расставаний

Стас Пьеха, один из самых харизматичных артистов российской эстрады, редко делится подробностями личной жизни. Однако в интервью kp.ru певец сделал исключение.

Певец признался: переживать расставания ему всегда было непросто. Первые разрывы в молодости давались особенно тяжело.

«Я помню свои первые расставания, в раннем возрасте, не сейчас. Пока я не пошёл к психологу, я очень сильно страдал. Я ходил к нему раз пять, мы с ним разговаривали. Благодаря этому я смог что-то понять для себя, сделать выводы и пойти дальше. Первые расставания в моей жизни были болезненные, для меня это была как маленькая смерть», — откровенно рассказал артист.

С годами Пьеха изменил взгляд на отношения, хотя и не считает себя экспертом в вопросах любви. При этом он сформулировал простой рецепт женского счастья.

«В целом им [женщинам] нужно слышать приятные слова в свой адрес, им нужно понимать, что их любят мужчины и готовы ради них сооружать невероятные конструкции, добиваться чего-то. Ещё женщинам важно понимать, что в любом возрасте и в любое время они привлекательны. Им главное знать, что они любимы», — поделился наблюдением певец.

Единственной официальной супругой Стаса стала Наталья Горчакова, подарившая ему сына Петю. Несмотря на развод, артист поддерживает дружеские отношения с бывшей женой ради ребёнка. Позже в жизни Пьехи появился роман с актрисой Никой Здорик. Разница в возрасте почти в двадцать лет не смущала влюблённых, но и этот союз оказался недолгим.

Сегодня артист сосредоточен на музыке, воспитании сына и новых проектах. Поклонники продолжают следить за его творчеством и надеются, что в жизни звезды ещё появится новая история любви.

А ранее Life.ru писал, что настоящая фамилия Стаса Пьехи при рождении — Герулис. Певец рассказал, что фамилию пришлось сменить по настоянию его бабушки, народной артистки Эдиты Пьехи. Женщина опасалась, что её знаменитый род прервётся.