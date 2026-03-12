С 16 марта наступит переломный момент для курса доллара. Сколько будет стоить рубль на следующей неделе Оглавление Что повлияет на курс рубля с 16 марта Прогноз курса доллара с 16 марта На следующей неделе ожидается сразу несколько событий, которые повлияют на курс рубля. Главное из них — заседание Центробанка по ключевой ставке. Каким будет курс доллара с 16 марта? 11 марта, 21:45 Экономисты дали прогноз курса доллара с 16 марта. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Что повлияет на курс рубля с 16 марта

Сейчас курс российского рубля находится под влиянием разнонаправленных факторов. Давление на него оказывают решение Минфина прекратить продажу валюты в рамках бюджетного правила и отсутствие подробностей относительно новой цены отсечения. Кроме того, сказывается текущий дефицит юаневой ликвидности: процентные ставки по сделкам своп в паре с китайским юанем на валютном рынке Московской биржи к вечеру вторника превышали 15%. Так охарактеризовал ситуацию на рынке аналитик «Цифра брокер» Александр Дудников.

С другой стороны, по его словам, поддержку рублю оказывают относительно высокие цены на нефть и по-прежнему достаточно жёсткая денежно-кредитная политика Банка России, на фоне которой в экономике сохраняются высокие процентные ставки. В этом контексте внимание инвесторов на следующей неделе привлечёт заседание регулятора по вопросам денежно-кредитной политики, запланированное на 20 марта. У Банка России остаётся пространство для снижения ключевой ставки, хотя внешние риски могут ограничить шаг понижения ставки до 50 б.п.

— В начале марта доллар торгуется примерно в диапазоне около 76–78 рублей — и это считается довольно сильным уровнем для российской валюты. Нынешнее укрепление рубля во многом связано с временными факторами, поэтому рынок постепенно закладывает вероятность его умеренного ослабления. Экономически более устойчивый диапазон для доллара сейчас находится примерно на уровне 85–90 рублей, хотя краткосрочно курс может держаться ниже этих значений, — рассказала заместитель председателя правления АО «Национальный банк сбережений» Елена Марчук.

Одним из главных драйверов для валютного рынка, по её словам, остаются цены на нефть и экспортная выручка. Россия по-прежнему сильно зависит от поступления валюты от продажи сырья, поэтому любое изменение цен на нефть или газ быстро отражается на курсе рубля. Помимо того, стоит следить за действиями государства на валютном рынке: объёмы продаж валюты по бюджетному правилу и операции финансовых властей способны заметно влиять на баланс спроса и предложения. Например, сокращение валютных интервенций со стороны государства в 2026 году может постепенно ослаблять поддержку рубля.

— На следующей неделе рынок будет смотреть прежде всего в сторону пятницы, 20 марта, — именно тогда совет директоров Банка России соберётся на промежуточное заседание по ключевой ставке. Сейчас она на уровне 15,5 %: ЦБ снизил её на 50 базисных пунктов 13 февраля, обозначив ориентир по средней ставке на год в диапазоне 13,5 – 14,5 %. Большинство аналитиков ждут паузы: заседание промежуточное, без обновления макропрогноза, а ЦБ традиционно осторожен на таких сессиях. Инфляция при этом движется в нужную сторону — по расчёту из недельных данных Росстата к 2 марта годовой показатель замедлился до 5,75 %. Точные данные за весь февраль выйдут 13 марта и во многом определят риторику регулятора через неделю, — отметил управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Прогноз курса доллара с 16 марта

Ключевая ставка ЦБ как минимум до конца следующей недели будет на уровне 15,5 %, что сохраняет привлекательность рублёвых инструментов. И до заседания 20 марта рынок будет жить новостями геополитики и ждать конкретики по бюджетному правилу — именно эти два фактора определят, уйдёт ли доллар к 80 рублям или вернётся в зону 77–78. Такое мнение высказал основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров.

— В конечном счёте более мягкая позиция регулятора может привести к некоторому ослаблению этого фактора поддержки рубля. Тем не менее мы ожидаем только умеренного и постепенного ослабления рубля в направлении верхней границы диапазона 77–80 рублей за один доллар США, учитывая геополитическую напряжённость в мире, которая провоцирует рост цен на энергоносители на глобальных рынках, — отметил Александр Дудников.

Если говорить именно о следующей неделе, ожидается движение курса в довольно узком диапазоне — примерно 77–82 рубля за доллар. При спокойном внешнем фоне рубль способен удерживаться ближе к нижней границе этого коридора, однако усиление геополитических рисков, рост импорта или снижение цен на сырьё могут быстро вернуть доллар к уровню около 80 рублей и выше. В целом на горизонте нескольких дней на рынке не ожидается резких скачков, но среднесрочные ожидания остаются умеренно осторожными: постепенно курс всё же будет двигаться в сторону более слабого рубля. Такой прогноз сделала Елена Марчук.

— В середине марта валютный рынок, по всей вероятности, будет сохранять умеренную волатильность, а курс рубля — колебаться в относительно узком диапазоне. По нашим оценкам, диапазон пока что будет находиться в пределах 76–81 рубля за доллар, евро 89–94 рубля, а юань 11,1 – 11,8 рубля, — считает руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман.

Авторы Нина Важдаева