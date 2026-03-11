Украинских тарологов и астрологов обязали проводить сеансы на мове

Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская обязала блогеров, тарологов, психологов и других частных предпринимателей вести свои страницы в соцсетях на государственном языке. Об этом говорится в разъяснении, опубликованном Секретариатом уполномоченного по защите госязыка в Сети.

«Блогеры, психологи, тренеры, маркетологи, стилисты, тарологи, астрологи, мастера бьюти-сферы, фотографы, дизайнеры, зарегистрированные как ФЛП, которые через свои социальные сети продают определённый товар или услугу, должны делать это на государственном языке», — сказано в тексте.

Как отметила Ивановская, только за первые два с половиной месяца 2026 года зафиксировано 130 обращений о нарушениях в онлайн-сфере, что составляет 28% от общего количества поступивших жалоб.

Дополнительно Ивановская призвала предпринимателей указывать достоверные сведения о себе — полное имя, контактные данные и местонахождение. Прозрачность такой информации, по её мнению, позволяет покупателям избегать недобросовестных продавцов и защищает их от получения услуг ненадлежащего качества.

Недавно Ивановская призвала украинцев отказаться от русского языка даже в личных разговорах на работе. Она заявила, что публичное пространство, включая рабочие места, должно быть полностью украиноязычным — независимо от темы беседы. По её словам, даже обсуждение домашних питомцев с коллегами следует вести исключительно на государственном языке.