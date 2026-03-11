Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Санкт-Петербург (Росбалт)

Злоумышленники придумали новую схему: они звонят жертвам, представляясь судебными приставами, и требуют срочно оплатить штрафы ГИБДД. Аферисты запугивают собеседников ежедневным ростом пеней, арестом счетов и имущества, после чего присылают в СМС фишинговую ссылку на «оплату», замаскированную под сайт Госуслуг, пишет rosbalt.ru.

Ставропольский край

В Пятигорске на горе Машук перестала работать канатная дорога, сообщает портал newstracker.ru. Информация об этом появилась на официальном сайте. Работа канатной дороги приостановлена до 17 марта включительно. Причиной закрытия фуникулера названы регламентные работы.

Республика Удмуртия

Сельхозпредприятиям Удмуртии не хватает полторы тысячи специалистов, сообщает udm-info.ru. Для решения данной проблемы власти планируют привлекать студентов и учащихся учебных заведений в период посевной и уборочных работ. Молодым специалистам также предложили выплаты до 250 тысяч рублей.

Ростовская область

В Ростовской области 9 марта на автодороге «Титов — Потапов» в Волгодонском районе произошло смертельное ДТП. Информация об этом появилась телеграм-канале донской Госавтоинспекции. В посте есть видео, на котором запечатлены последствия ДТП, сообщает rostovgazeta.ru. На кадрах виден сильно покореженный автомобиль, стоящий на обочине. В результате аварии были выбиты все стёкла, а передние и задние двери и крышу смяло.

Республика Татарстан

Казань этой зимой оказалась под рекордным количеством снега, и с потеплением город может столкнуться с паводками, информирует inkazan.ru. Местные жители жалуются на неубранные дворы, узкие тропинки и опасные колеи, которые при плюсовой температуре превратятся в потоки воды. В некоторых районах сугробы уже мешают обзору на парковках и перекрывают проходы. Коммунальные службы не успевают вывозить снег, а синоптики предупреждают, что талая вода может затопить дворы и подъезды уже в ближайшие дни.

Волгоградская область

В Волгограде в преддверии концерта SHAMAN отмечается неожиданно низкий спрос на билеты, сообщает novostivolgograda.ru. До выступления Ярослава Дронова остаются недели, но пока продано лишь 34% мест, хотя цены начинаются от 2,5 тысячи рублей. В прошлом году шоу проходили при аншлаге, однако теперь интерес заметно снизился.

Нижегородская область

В Нижегородской области возможны перебои в сообщении сразу с 15 населенными пунктами во время паводка весной 2026 года, информирует newsnn.ru. Согласно данным МЧС, вода может подтопить мосты и дороги в семи округах, включая Балахнинский, Володарский и Городецкий. Под угрозой остаются и отдельные участки в черте Нижнего Новгорода. В ведомстве считают, что предстоящее половодье может оказаться сложнее прошлогоднего.

Свердловская область

В Екатеринбурге обсуждается ситуация вокруг школы №79, где руководство предложило установить камеры в туалетах, пишет tagilcity.ru. Данную идею в руководстве школы объяснили борьбой с курением и вандализмом, но родители уверены, что такие меры нарушают приватность детей. Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова напомнила, что камеры в санузлах запрещены законодательством и противоречат нормам Минпросвещения. Вопрос передан городским властям.

Оренбургская область

В Оренбургской области перекрыли часть дорог. По информации портала 56orb.ru, причиной стали сложные погодные условия и плохая видимость из-за метели. Возобновить движение планируется вечером 11 марта.

Тюменская область

Из Тюменской области за минувший год выдворили более тысячи мигрантов. Как сообщает портал nashgorod.ru, такие данные приводятся в отчете руководителя УМВД по региону. За 2025 год полиция провела 3 622 проверки в местах, где работали или жили иностранные граждане. В результате было выявлено 9 397 совершенных ими административных правонарушений.

Омская область

В Омской области не хватает 60 почтальонов. По информации портала gorod55.ru, в настоящий момент укомплектованность штата почтальонов составляет лищь 88%. В компании рассказали, что труднее всего найти новых сотрудников для работы в сельской местности.

Карелия

Врачи Карелии спасают жизни женщины и маленького ребенка, попавших в ДТП. По информации портала karelinform.ru, автомобиль «Лифан», за рулём которого находился 44-летний водитель, занесло на скользкой дороге. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась лоб в лоб с «Логаном». В «Лифане» ехала семья из Мурманска. В данный момент женщина находится в реанимации. Ребёнок с тяжёлыми травмами был доставлен в ДРБ в Петрозаводск.

Приморский край

С 14 марта жители Приморья смогут улететь прямым рейсом из Владивостока в китайский город Ичан, который подарил миру пейзажи планеты Пандора из фильма «Аватар». По информации портала vostokmedia.com, Ичан — это ворота к знаменитому парку Чжанцзяцзе с его причудливыми скалами и стартовая точка для круизов по реке Янцзы.

Башкирия

В Стерлитамаке 13 человек, в том числе девять детей, отравились парами хлора в банном комплексе 8 марта, сообщает Mkset.ru. После купания в бассейне отдыхающие почувствовали недомогание. Один 10-летний мальчик был госпитализирован, остальные проходят лечение амбулаторно.

Хабаровский край

В Хабаровском крае усилена группа для поимки краснокнижного хищника, который несколько дней назад загрыз собаку на территории СНТ, сообщает transsibinfo.com. Ранее животное уже утащило пса в районе 24-го километра. Тигрица постоянно перемещается между заказником и дачами, выходя даже к стеле на дороге. К работам был привлечён дополнительный отряд.

Новосибирск

Жители Новосибирской области столкнулись с неожиданным сюрпризом природы, когда привычный календарь активности клещей оказался нарушен, сообщает atas.info. Специалисты уже фиксируют укусы этих насекомых, хотя сезон обычно открывается позже.

Челябинская область

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин проконтролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту массового заболевания кишечной инфекцией учащихся развивающего центра «Марко Поло» на проспекте Комсомольском, 99Г в Челябинске, сообщает kursdela.biz.

ХМАО

В Сургуте заметили агитационный плакат КПРФ с «сюрпризом». На политическом баннере с лицом командира известной пилотажной группы, Ивана Барсова, красовались несколько орфографических ошибок, пишет muksun.fm. Ситуация уже успела взорвать местные социальные сети — саркастичные публикации появились сразу в нескольких пабликах.

Красноярский край

Суд постановил забрать у дочерних компаний УСК «Сибиряк» земли комбайнового завода и вернуть их в федеральную собственность, сообщает prmira.ru. Ранее в прокуратуре указали, что на участке нет социальной инфраструктуры, и компания отказывается ее строить. По данным ведомства земли достались застройщику незаконно. Суд постановил вернуть 57 земельных участков площадью более 65 гектаров.

Белгородская область

Для Белгородской области закупят 310 генераторов, сообщает bel.ru. Дополнительные генераторы позволят обеспечить бесперебойную подачу электричества и тепла в соцобъектах. В январе в регионе было установлено 2,5 тыс. генераторов.

Пермский край