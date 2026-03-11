В Польше кладбище советским воинам осквернили нацистскими лозунгами украинцев

Кладбище советских воинов в польском Гданьске осквернили надписями и символами, прославляющими украинских нацистов. Об этом сообщило посольство России в Польше. По данным дипмиссии, на кладбище похоронено более трёх тысяч советских военнослужащих, погибших во время Второй мировой войны.

«Посольству России в Польше стало известно об акте вандализма на кладбище советских воинов в Гданьске, на котором похоронено более 3 тысяч советских военнослужащих, погибших в годы Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что неизвестные нанесли надписи на центральную часть мемориального комплекса. Речь идёт о дугообразной бетонной стене с барельефами и памятными досками. По информации диппредставительства, на поверхности памятника появились лозунги и символика, прославляющие украинских нацистов. Российские дипломаты назвали произошедшее актом вандализма.

В связи с инцидентом посольство направило официальное обращение польским властям. Дипломаты потребовали восстановить мемориал, установить виновных и привлечь их к ответственности. Российская сторона также призвала принять меры, чтобы подобные случаи не повторялись в будущем.

Ранее в городе Ейск Краснодарского края неизвестные повредили Доску Почёта с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны и Героев России. Неизвестный мужчина облил неустановленной жидкостью несколько фотографий, размещённых на мемориальной конструкции. Правоохранительные органы обнаружили информацию о случившемся во время мониторинга сети Интернет. После этого полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 53-летний местный житель. По его словам, он совершил поступок в состоянии алкогольного опьянения. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования.