РФ выдаст Румынии одного из самых разыскиваемых преступников Василя Родидеала

Генеральная прокуратура России приняла решение о выдаче Румынии Василя Родидеала. Его задержали в РФ по запросу Интерпола. Об этом сообщила адвокат Лилия Мамашева, пишет РИА «Новости». По её словам, решение приняли по запросу Министерства юстиции Румынии.

«Генпрокуратура РФ приняла решение о его выдаче по запросу Минюста Румынии, мы обжаловали это решение, но суд первой инстанции оставил его в силе. Также подана апелляционная жалоба, её рассмотрение пока не назначено», — рассказала адвокат.

Защитник уточнила, что окончательное решение будет зависеть от рассмотрения апелляции. Если суд подтвердит ранее принятое постановление, экстрадиция может состояться в ближайшее время. Родидеал задержан в России в феврале 2025 года. Его арестовали после запроса Интерпола. Правоохранители установили, что он проживал в стране под другим именем — Василия Кравцова. Идентифицировать разыскиваемого удалось по отпечаткам пальцев. После проверки выяснилось, что мужчина находится в международном розыске.

В Румынии Родидеала осудили на 12,5 года лишения свободы. Его признали виновным в создании и поддержке организованной преступной группы, незаконном хранении боеприпасов для боевого оружия и подстрекательстве к убийству. По данным румынских правоохранителей, в 2005 году он готовил убийство своего делового партнёра. Преступление не довели до конца после вмешательства полиции, после чего подозреваемые покинули страну.

Ранее в Россию из Объединённых Арабских Эмиратов экстрадировали одного из лидеров финансовой пирамиды Life is Good. Им оказался россиянин Сергей Санников. По версии следствия, деятельность этой финансовой пирамиды нанесла ущерб гражданам на сумму около 15 млрд рублей. Пресс-служба Генпрокуратуры России подтвердила факт передачи задержанного сотрудникам российских правоохранительных органов в аэропорту Дубая. Фигурант находился в международном розыске по каналам Интерпола.