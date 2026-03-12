Владимир Путин
12 марта, 08:24

«Вопиющая безграмотность»: Филолог пристыдила любителей слова «сосиськи»

Филолог Минералова назвала слово «сосиськи» признаком безграмотности и низкой культуры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Misha Mula

Употребление слова «сосиськи» вместо «сосиски» — признак речевой небрежности и низкой культуры. Об этом «Абзацу» заявила филолог Ирина Минералова.

По словам эксперта, ни в одном орфоэпическом или орфографическом словаре такая форма не зафиксирована и не может существовать в принципе. Литературная норма допускает только твёрдое произношение, соответствующее написанию. Попытки смягчить согласный звук не имеют лингвистических оснований.

«[Правильно говорить] «сосиски», никаких «сосисек» не было и быть не может. Это всегда считается очень небрежно и некультурно говорить. Ни в какие литературные нормы это не может входить никогда», — подчеркнула Минералова.

Филолог добавила, что подобные искажения нередко сопровождаются неуместными ассоциациями и засоряют как бытовую речь, так и публичное пространство. Вне зависимости от интенции говорящего, такие варианты выглядят нелепо и противоречат языковым нормам.

