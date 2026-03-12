Токсичная химия и обман: Роскачество забраковало школьные брюки известных брендов

Специалисты Роскачества обнаружили в школьных брюках для мальчиков от 12 производителей опасные для здоровья фенолы. Результаты масштабной проверки ведомство опубликовало на своём официальном портале.

«Обнаружено превышение допустимого уровня суммы общих фенолов. Это касается 12 из 19 исследованных моделей: "Три сезона" (черные), "Полишинель", "Перемена", Jacote, Pinkvin, Sky Lake, CoolievaKids, Handster, "Персона Junior", Kotel, Modernfeci, Z-INGER Homme», — сказано в тексте.

Фенолы относятся к категории опасных химических соединений, способных мигрировать из тканей и красителей в окружающую среду. Регулярный контакт с такой одеждой грозит появлением аллергических реакций, мигреней и упадком сил. В связи с этим специалисты признали полностью пригодными к носке брюки лишь семи производителей: Choupette, «Старт», Melia, Truvor, Optri, синяя модель «Три сезона» и Evrika.

Почти половина проверенных товаров вводила потребителей в заблуждение относительно реального состава ткани. У восьми производителей, включая Kotel, Modernfeci и Z-inger Homme, эксперты зафиксировали критическую подмену: натуральные шерсть и хлопок оказались частично или полностью заменены синтетическим полиэстером. Что касается комфорта при носке, нормальный теплообмен способны обеспечить лишь четыре модели: «Перемена», Choupette, Sky Lake и синие брюки «Три сезона».

При этом все без исключения образцы успешно прошли испытания на усадку после стирки, а подавляющее большинство продемонстрировало высокую прочность и устойчивость к износу.

Помимо технических характеристик, специалисты обратили внимание на документацию. Наибольшее количество претензий возникло к товарам из Китая. В частности, брюки Kotel и Z-inger Homme поставлялись без необходимых сертификатов и деклараций, а также без «Честного знака» и указания даты производства. Российский бренд Modernfeci также нарушил правила: хотя маркировка «Честный знак» на товаре присутствовала, в базе данных Росаккредитации соответствующая декларация не числится, к тому же на этикетке не проставлена дата изготовления.

Бесспорный лидер исследования — синие брюки «Три сезона»: они единственные полностью безопасны, дышат и безупречно сшиты, поэтому претендуют на Знак качества. Choupette тоже нетоксичны и обеспечивают теплообмен, но из-за склонности к катышкам награду не получат. Брюки «Старт», Melia и Truvor составом не обманули и вредных веществ не содержат, однако не пропускают воздух, а Melia вдобавок противопоказана химчистка из-за неустойчивости окраски.

