Военный суд приговорил к пожизненным срокам исполнителей теракта в «Крокусе»

Сегодня, 12 марта 2026 года, Второй западный окружной военный суд огласил приговор по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года. Суд полностью удовлетворил запрос гособвинения в отношении ключевых исполнителей, признав их виновными в совершении теракта, участии в террористической организации и других тяжких преступлениях. Исполнители теракта получили пожизненные сроки.

Заседание по делу террористов из «Крокуса». Видео © Life.ru

Шамсидин Фаридуни* (один из четырёх непосредственных исполнителей) приговорён к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Первые 18 лет он проведёт в условиях тюрьмы, после чего будет переведён в колонию особого режима. Кроме того, с него взыскан штраф в размере 990 тысяч рублей, а также он лишён приобретённого российского гражданства.

Фаридуни* признан главарём группы террористов. Именно на него вышли кураторы, когда он находился в Турции. По материалам дела, он был единственным, кто поддерживал прямой контакт с «проповедником» (заказчиком), который организовал массовое убийство за деньги. Фаридуни* координировал действия остальных исполнителей, получал инструкции и распределял роли в нападении.

Аналогичные пожизненные сроки (с разными периодами первоначального содержания в тюрьме — от 16 до 18 лет) получили и другие непосредственные исполнители: Далерджон Мирзоев*, Мухаммадсобир Файзов* и Саидакрами Муродали Рачабализода*. Обвинение подчёркивало их полную вину в расстреле посетителей, поджоге зала и гибели 149 человек (включая шестерых детей), а также ранении более 600 человек.

Приговор вступил в силу (с правом апелляции в 10-дневный срок). Суд также постановил взыскать компенсации в пользу потерпевших и конфисковать имущество ряда осуждённых.

Теракт стал одной из самых трагичных страниц современной российской истории. Родственники погибших и выжившие встречали оглашение приговора с чувством справедливости, хотя подчёркивают, что никакое наказание не вернёт утраченные жизни.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.