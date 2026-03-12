Трёхлетняя девочка заразилась жуткой кожной инфекцией на Бали из-за укуса комара

Трёхлетняя девочка заразилась кожной инфекцией после укуса комара и купания в бассейне на Бали. В организм ребёнка попали стафилококки и стрептококки, что привело к развитию болезни импетиго, сообщает SHOT.

Малышку покусали комары в самом начале отдыха с родителями на острове. На следующий день она искупалась в тёплом бассейне, после чего на коже начали появляться пятна. Родители вызвали врача, заподозрив ветрянку. Примечательно, что новые поражения на теле возникали прямо во время осмотра у доктора.

Спустя два дня девочку госпитализировали. В больнице диагностировали бактериальную инфекцию импетиго. Выяснилось, что у ребёнка очень чувствительная кожа: через ранки от укусов в организм проникли бактерии. В бассейне же они размножились из‑за плохо хлорированной воды.

Сейчас малышка получает лечение антигистаминными препаратами и специальными мазями. Врачи строго запретили ей купаться в море и бассейне до полного выздоровления.

