12 марта, 09:47

Трёхлетняя девочка заразилась жуткой кожной инфекцией на Бали из-за укуса комара

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Kwangmoozaa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Kwangmoozaa

Трёхлетняя девочка заразилась кожной инфекцией после укуса комара и купания в бассейне на Бали. В организм ребёнка попали стафилококки и стрептококки, что привело к развитию болезни импетиго, сообщает SHOT.

Трёхлетняя девочка заразилась кожной инфекцией после укуса комара и купания на Бали. Видео © Telegram / SHOT

Малышку покусали комары в самом начале отдыха с родителями на острове. На следующий день она искупалась в тёплом бассейне, после чего на коже начали появляться пятна. Родители вызвали врача, заподозрив ветрянку. Примечательно, что новые поражения на теле возникали прямо во время осмотра у доктора.

Трёхлетняя девочка заразилась кожной инфекцией после укуса комара и купания на Бали. Фото © Telegram / SHOT

Трёхлетняя девочка заразилась кожной инфекцией после укуса комара и купания на Бали. Фото © Telegram / SHOT

Спустя два дня девочку госпитализировали. В больнице диагностировали бактериальную инфекцию импетиго. Выяснилось, что у ребёнка очень чувствительная кожа: через ранки от укусов в организм проникли бактерии. В бассейне же они размножились из‑за плохо хлорированной воды.

Трёхлетняя девочка заразилась кожной инфекцией после укуса комара и купания на Бали. Фото © Telegram / SHOT

Трёхлетняя девочка заразилась кожной инфекцией после укуса комара и купания на Бали. Фото © Telegram / SHOT

Сейчас малышка получает лечение антигистаминными препаратами и специальными мазями. Врачи строго запретили ей купаться в море и бассейне до полного выздоровления.

Ранее сообщалось, что россиянка попала в больницу на Бали после укуса тропического жука. Во время рабочего созвона она почувствовала укус в ногу, но не придала значения, списав на комаров. Однако ночью начался озноб, а нога сильно распухла и заболела. Медики предположили, что россиянку укусил балийский жук-плавунец.

