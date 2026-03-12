Дилеры анонсировали уход кроссовера Okavango с российского рынка, в Geely это опровергли

Кроссовер Geely Okavango может исчезнуть с российского рынка — дилеры сообщают о прекращении поставок. Об этом RG.ru рассказали два источника в дилерском сообществе.

По словам одного из собеседников, информация о снятии модели поступила ещё в январе. Причины официально не озвучивались, но, вероятно, связаны с невысокими продажами.

«Он всё-таки больше и вместительнее Monjaro, но бестселлером не стал», — отметил представитель дилерского центра.

В самой компании опровергают эту информацию. Пресс-служба Geely заявила, что поставки Okavango продолжаются, а модель пользуется устойчивым спросом в сегменте семиместных кроссоверов.

При этом у дилеров пока нет машин 2026 года выпуска, а складские запасы 2025-го всё ещё значительны. Автомобиль оснащается 200-сильным турбомотором и «роботом», его цена стартует от 3,9 млн рублей, но с учётом скидок может быть снижена до 3,5 млн.

Ранее Life.ru рассказывал, что китайские бренды не уходят с российского рынка, а ведут «чистку рядов», концентрируясь на сильных игроках. К примеру, Haval, Geely, Chery и локализованные Tenet и Belgee комфортно себя чувствуют в современных реалиях.