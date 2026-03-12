149 жизней и 15 пожизненных сроков: в Москве поставили точку в деле о теракте в «Крокусе» Оглавление Хронология теракта в «Крокусе»: как это было 22 марта 2024 Пожизненное за теракт в «Крокусе»: список осужденных и сроки Украинский след в теракте «Крокуса»: доказательства СК РФ Планировали Красную площадь: как выбирали цель в «Крокусе» Террористы из «Крокуса» и «Исламское государство»**: версия следствия 12 марта 2026 года 2-й Западный окружной военный суд огласил приговор исполнителям теракта в «Крокус сити холле» 22 марта 2024 года, унёсшего жизни 149 человек. Сколько дали террористам и их пособникам — читайте в материале Life.ru 12 марта, 11:27 12 марта 2026 года: приговор террористам «Крокуса». Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru

Хронология теракта в «Крокусе»: как это было 22 марта 2024

22 марта 2024 года около 20 часов по местному времени в концертный зал «Крокус сити холл», расположенный в Красногорске Московской области, ворвались четверо вооруженных боевиков и стали расстреливать посетителей концерта группы «Пикник». Применением автоматов террористы не ограничились и подожгли кресла зрительного зала с помощью бензина, что привело к пожару и уничтожению здания.

Совершив атаку, убийцы сели в машину, на которой приехали, и попытались скрыться, двигаясь в сторону украинской границы.

В результате их действий погибло 149 человек, 551 получил различные травмы, ещё 1700 были признаны потерпевшими. Многие из оставшихся в живых до сих пор проходят лечение и посещают психологов.

Пожизненное за теракт в «Крокусе»: список осужденных и сроки

Главным исполнителям теракта в «Крокусе» сегодня, 12 марта 2026 года, 2-й Западный окружной военный суд дал пожизненные сроки.

«Признать виновными Шамсидина Фаридуни*, Далерджона Мирзоева*, Мухаммадсобира Файзова*, Саидакрами Рачабализоду* и назначить им наказание в виде пожизненного лишения свободы», — огласил решение судья.

Двое из террористов ранее заявляли, что хотели бы отправиться на СВО, но им не позволили. Их подельники и соучастники тоже получили серьёзное наказание. Помимо самих убийц, на скамье подсудимых оказались и те, кто им так или иначе помогал. Пособниками признаны 11 человек:

Умеджон Солиев, Мустаким Солиев, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Шарипзода, Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов и Джабраил Аушев.

Все они вместе с исполнителями отправятся за решётку до конца жизни.

Ещё четырём фигурантам дела, которые обеспечивали тыл террористам, дали большие сроки. Так, братья Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы получили по 19 лет и 11 месяцев лишения свободы. Они предоставили убийцам автомобиль и квартиру. А вот Алишер Касимов, который продал им белый Renault Logan, был приговорён к ещё более строгому наказанию — 22 годам и 10 месяцам колонии. Адвокаты жертв заявили, что будут добиваться увеличения сроков для пособников.

Помимо тюремных сроков, почти все получили разного размера штрафы — от 500 тысяч до 2,7 млн рублей.

Оглашение приговора террористам «Крокуса» 12 марта 2026 года. Фото © РИА Новости / Григорий Сысоев

Украинский след в теракте «Крокуса»: доказательства СК РФ

Практически сразу после трагедии российский президент Владимир Путин подчеркнул, что теракт хоть и был совершён «руками радикальных исламистов», при этом за преступлением стоят украинские и западные спецслужбы. Следом Следственный комитет России назвал спонсором теракта украинскую нефтегазовую компанию Burisma Holdings, связанную с сыном теперь уже бывшего американского президента Джо Байдена.

Косвенно об участии украинских спецслужб говорит и информационная повестка, которая на Украине изменилась за несколько дней до трагедии. Например, в украинском сегменте YouTube стали появляться ролики примерно одного и того же содержания, в которых авторы предупреждали о новом кровавом теракте в России, причём заранее складывая вину на российское руководство.

На 2026 год установлено, что теракт был спланирован и совершён в интересах действующей украинской власти с целью дестабилизации политической ситуации в стране, об этом заявили в СК РФ.

К такому выводу удалось прийти в ходе следственных мероприятий. При изучении изъятых у террористов технических устройств и анализа финансовых операций были обнаружены полученные исполнителями значительные суммы денег и криптовалюта из Украины.

Также следствие на основе полученной информации пришло к выводу, что преступники должны были скрыться на Украине либо перебраться оттуда в другую страну.

Планировали Красную площадь: как выбирали цель в «Крокусе»

В ходе следствия террористы признались, что сначала планировали устроить теракт в Новосибирске. Именно там раньше жил один из исполнителей — Мирзоев*. Вариант отбросили, так как тот уехал из города, потому что из-за плохого знания русского языка не сумел найти работу.

После Новосибирска в качестве мест для массового расстрела террористы рассматривали уже площадки в Москве — среди них были синагога на Чистых прудах, ТРЦ «Мега Белая Дача» и даже Красная площадь. На «Крокусе» остановились, потому что на концерте «Пикника» должно было быть много зрителей. При этом в полном составе группа встретилась лишь за три дня до нападения на «Крокус сити холл».

Согласно показаниям фигурантов, изначально кураторы поставили перед группой задачу максимально долго оставаться внутри «Крокуса» и вести бой с приехавшими силовиками. Однако боевого опыта ни у кого из исполнителей теракта не было, поэтому боевики делали ошибки. Например, соединяли между собой магазины к автоматам Калашникова так, что при расходовании первого уже невозможно было использовать второй. А во время стрельбы у некоторых из них заклинило оружие. Поэтому, когда к месту трагедии приехали группы спецназа и антитеррористические подразделения, боевики испугались и решили бежать.

Теракт в «Крокус сити холле» 22 марта 2024 года. Фото © ТАСС / VASILY PRUDNIKOV / ЕРА

Террористы из «Крокуса» и «Исламское государство»**: версия следствия

«Вилаят Хорасан»** — афганское отделение международной террористической организации «Исламское государство»**. Группировка взяла на себя ответственность за теракт практически сразу. Хорасан — это историческая область так называемого Большого Ирана, в который входили части нынешних Афганистана, Ирана, Туркмении, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

Группировка в составе ИГ** якобы боролась за независимость исторической области против правительств государств, в территории которых входит Хорасан, а также против талибов, религиозных меньшинств и американцев — первые и последние успешно уничтожали экстремистов ВХ, сократив их численность с нескольких тысяч до всего нескольких сотен. При этом уцелевшие боевики в 2022 году внезапно назвали своих новых врагов: Китай, Иран и Россию.

* — внесён в список террористов и экстремистов ** — запрещённая в России террористическая организация

Авторы Андрей Ананьев