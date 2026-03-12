Нарколог предупредил о скрытой опасности «нулёвки» для автомобилистов

Безалкогольное пиво и вино безопасны для водителей с точки зрения закона, но при систематическом употреблении могут навредить здоровью и спровоцировать рецидив у людей с зависимостью. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-психиатр, нарколог Василий Шуров.

По словам эксперта, если на этикетке указано ноль градусов, продукт содержит лишь микроскопические остатки алкоголя.

«Сомневающиеся автомобилисты могут себя тестировать алкотестером», — пояснил специалист.

Законный порог опьянения составляет 0,356 промилле в выдохе, что значительно выше, чем может дать такой напиток. Однако это не значит, что «нулёвку» можно пить ежедневно и без ограничений.

Безалкогольная продукция обладает накопительным эффектом и при регулярном приёме негативно влияет на организм. Особенно осторожными стоит быть тем, кто проходил лечение от алкоголизма — риск срыва остаётся очень высоким.

Специалисты часто сходятся во мнении о том, что безалкогольные напитки являются ещё более опасными в конкретных ситуациях, чем их алкогольные «собратья». Ранее психотерапевт заявил, что такие заменители спиртного кратчайшим путём ведут человека к запою.