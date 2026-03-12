Владимир Путин
12 марта, 10:44

Камера 2 на 3: Мадуро содержат в «клетке для самоубийц» в тюрьме Бруклина

ABC: Мадуро поместили в изолятор два на три метра в тюрьме Бруклина

Обложка © ТАСС / EPA / MIGUEL GUTIERREZ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро содержится в изоляторе в тюрьме Бруклина. Об этом сообщает испанская газета ABC.

По данным издания, речь идет о камере размером примерно два на три метра. Внутри — металлическая кровать, туалет, раковина и узкое окно, через которое почти не попадает естественный свет.

Тайна «дискомбобулятора»: Каким «чудо-оружием» США нейтрализовали стражу при захвате Мадуро
Официально такие помещения используются для дисциплинарной изоляции, предотвращения самоубийств, а также содержания особо опасных или уязвимых заключенных. На практике, пишет газета, это означает почти полное пребывание в одиночестве.

Как утверждает ABC, выходить из камеры разрешают три раза в неделю на один час. В это время заключенных сопровождают двое охранников, а на них надевают наручники. Во время короткого выхода можно принять душ, воспользоваться телефоном, проверить электронную почту под наблюдением или попасть в небольшой огороженный дворик.

Трамп назвал операцию США в Венесуэле с похищением Мадуро лучшей за 100 лет
Ранее сообщалось, что 3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, после чего Мадуро и его супругу Силию Флорес вывезли в Соединенные Штаты. Через два дня они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк по делу о причастности к наркоторговле, однако вину не признали.

Марина Фещенко
