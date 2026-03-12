Мужчины к 8 Марта готовились активнее, чем женщины — к 23 Февраля Перед гендерными праздниками россияне активно приобретали в подарок близким электронные устройства. Самыми популярными гаджетами остаются смартфоны, на втором месте беспроводные наушники, а замыкают топ-3 пауэрбанки. 12 марта, 14:05 Мужчины активнее искали подарки к 8 Марта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Harbucks

В этом году накануне 23 Февраля больше других выросли продажи ноутбуков — в два раза, а в преддверии 8 Марта — умных часов (+70%). Такие выводы сделали специалисты МегаФона на основании данных продаж интернет-магазина и объединённой розничной сети МегаФона и Yota.

Также традиционно востребованными оказались планшеты и пауэрбанки: перед 23 Февраля их продажи выросли на 22% и 20% соответственно, а в преддверии 8 Марта — на 27% и 28%.

В целом мужчины активнее стремились порадовать женщин — к Международному женскому дню они искали подарки на 12% чаще, чем к 23 Февраля. При этом женщины ко Дню защитника Отечества готовились с меньшим энтузиазмом — они к 23 Февраля были на 4% менее активны относительно кануна 8 Марта.

Авторы Валерия Мишина