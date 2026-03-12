«Меня поимели»: Визажистка бесплатно отработала на шоу Загитовой 9 часов

Российская визажистка Ирина Топал рассказала о неприятном опыте работы на ледовом шоу фигуристки Алины Загитовой в Краснодаре. Своими впечатлениями специалистка поделилась в своих соцсетях. В публикации визажистка охарактеризовала ситуацию фразой «меня поимели».

По словам Топал, вместо обещанных трёх часов она провела на площадке около девяти. При этом объём работы оказался значительно больше, чем ей изначально описали. Она также рассказала, что рассчитывала после работы посмотреть само шоу, однако большую часть времени провела за кулисами, наблюдая трансляцию на маленьком экране между переодеваниями и поправками грима артистов.

«Некоторые из них капризничали и не хотели заранее клеить постиж, некоторые слишком поздно приехали. <...> Если бы я знала, что вот таким окажется закулисье шоу-бизнеса, я бы никогда на это не согласилась», — сказала визажистка.

Кроме того, визажистка утверждает, что не получила оплату за свою работу. Ей обещали билеты на шоу, но в итоге она фактически не смогла его посмотреть. После окончания мероприятия Топал призналась, что была настолько измотана, что плакала от стресса.

