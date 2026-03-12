В Пермском крае три медработника обвиняются в смерти беременной пациентки

В Пермском крае трое врачей предстанут перед судом после смерти беременной женщины. Следствие установило, что ошибки при диагностике и оказании медицинской помощи напрямую привели к гибели пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

«В Чернушке перед судом предстанут трое врачей районной больницы, обвиняемые в причинении смерти по неосторожности беременной пациентке. Дело направлено в суд», — говорится в сообщении.

В ноябре 2024 года гинеколог неправильно обследовала беременную женщину в Чернушке и не направила её в стационар. Начавшееся кровотечение привело к внутриутробной гибели плода. При экстренной операции врач-анестезиолог нарушил технику катетеризации, повредив лёгкое пациентки.

Затем хирург допустил ошибку при установке дренажа, что вызвало дополнительное повреждение. Экспертизы показали, что допущенные врачами ошибки напрямую стали причиной смерти женщины. Теперь материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

