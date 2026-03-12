Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к президенту Молдавии Майе Санду с призывом воздержаться от публичных высказываний по поводу «украинского Голодомора». Дипломат сделала это заявление на брифинге, комментируя решение Минбразования Молдавии о проведении конкурса видеороликов для старшеклассников, посвящённого ключевым событиям XX века. Среди предложенных тем конкурса были депортации, приписываемые советскому режиму, и организованный голод в Молдавской ССР.

«Просьба к Санду на «украинский Голодомор» не раскрывать свой роток», — сказала Захарова.

Дипломат выразила обеспокоенность по поводу политики молдавских властей, направленной на то, чтобы лишить детей знаний об их истории. Она охарактеризовала такие действия как проявление ограниченности мышления и недобросовестности.

Ранее сообщалось, что в Молдавии прозвучало жёсткое обвинение в адрес Майи Санду со стороны депутата парламента. Народный избранник Диана Караман заявила, что курс главы республики ведёт к ликвидации молдавской государственности.